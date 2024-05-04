大學師生紮營撐巴人燒至加拿大 魁北克省長：應拆營地

2學生申禁令拆營被駁回

麥基爾大學的示威截至周五已持續了一星期。該校2名學生曾向魁北克省高等法院申請禁令，希望拆除營地，但周三（1日）被法官駁回。省長發言人指他們希望拆除營地，亦信任警方，「讓他們做好自己的工作」。麥基爾校方亦要求警方介入，但警方未有行動。蒙特利爾亦有支持以色列的示威，但撐巴撐以雙方保持分開。

除了麥基爾大學，多倫多大學、卑詩大學及渥太華大學等多間院校均有撐巴人的紮營示威。多倫多大學周四早上有學生在市中心校園一片用欄柵圍起來的草地搭建個營地，有約100人聚集在數十個帳篷裏。組織者稱營地抗議會持續，直到校方公開任何「維持以色列種族隔離、佔領及非法的巴勒斯坦殖民區」的投資，並撤出有關計劃。

杜魯多：猶太裔學生現感不安全

以色列曾否認參與種族隔離，否認加沙行動構成種族滅絕。多倫多大學發言人向路透社表示正與示威者對話，截至中午營地沒擾亂大學的正常活動。有猶太人團體指摘示威者反猶太主義，組織者否認指控，稱部分示威者是猶太人。

加拿大總理杜魯多辦公室被問及校園紮營示威時，覆述周二的聲明稱「大學是學習及言論自由的地方，但只有人們在校園感到安全時才能實現，「現在猶太裔學生感到不安全」。

（路透社/中新社）