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聯國報告：加沙發展水平倒退至1980年代

【明報專訊】聯合國開發計劃署（UNDP）周四（2日）發表報告，估算爆發近7個月的以哈戰爭已令加沙的人類發展指數（HDI）倒退40年，意味着當地發展水平恍如回到1980年代，如加沙衝突持續超過9個月，整個巴勒斯坦的發展水平亦會倒退20多年，而全面重建加沙被破壞的民居估計需時約80年。

全面重建需約80年

HDI由UNDP自1990年起釐定，用以衡量各國社會經濟發展程度，當中納入了健康、教育和經濟等多項因素。聯合國助理秘書長達爾達里（Abdallah al-Dardari）同日表示，加沙的情况是二戰以來前所未見，包括建築物的破壞程度和所需時間之短。他說，72%加沙住宅已部分或完全被毀，當地因轟炸和爆炸遺留瓦礫有最少3700萬噸（2014年以哈51天戰事產生240萬噸），初步估算重建需300億至400億美元（約2340億至3120億港元）。

路透社前天報道，有建築評估指如運送建築物料的速度是2021年以巴衝突後的5倍，在最佳情况下加沙可最遲於2040年完成住宅重建，但UNDP根據之前加沙幾次嚴重衝突後重建步伐推算，要完成所有住宅重建，估計要80年。達爾達里強調，加沙民眾無法等待，必須在以哈雙方中止敵對首3年內，達成以整齊房屋重新安置他們，並讓其生活復常的首要目標。

（路透社/半島電視台/法新社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人類發展指數（HDI） 聯合國開發計劃署（UNDP） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 加沙 聯合國 巴勒斯坦

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