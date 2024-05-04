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逼放行援加沙 土耳其停對以進出口

【明報專訊】土耳其貿易部周四（2日）以巴勒斯坦領土上的「人道主義悲劇惡化」為由，宣布即日起全面暫停出口產品到以色列及進口以國產品，直至以色列政府容許不間斷和充足的人道物資運入加沙為止。以國外長指摘那是獨裁者所為。

以外長指摘「獨裁者所為」

貿易部在聲明表示與以國有關的進出口貿易已停止，涵蓋所有產品，又表示土耳其會嚴格並果斷執行新措施，直至以國政府讓人道援助無間斷且充足地運入加沙為止。在土耳其總統埃爾多安就以哈戰事進一步批評以色列，並嘗試鞏固土耳其國內支持者下，土耳其上月已實施第一階段措施，暫停54類產品出口到以色列。以國政府此後並未停止其在加沙地帶的行動，導致當地人道主義災難加劇，土耳其於是啟動第二階段措施，暫停與以色列所有進出口貿易。據土耳其統計局資料，土以兩國2023年貿易額達到68億美元（約530億港元），土耳其出口佔當中76%，出口到以色列最多的是鋼鐵產品。

去年8月土以兩國才恢復全面外交關係，去年10月7日哈馬斯突襲以國觸發戰事之前，雙方都尋求加強合作。以色列外長卡茨周四指摘土耳其總統埃爾多安破壞兩國之間協議，阻止以國的進出口。卡茨在社交網站X稱：「這就是獨裁者會做的事，不顧土耳其人民與商人的利益，亦無視國際貿易協議。」他續稱已指示外交部研究以土貿易的代替方案，專注於本地生產及從其他國家進口。

土擬加入南非控以種族滅絕案

另外，土耳其宣布全面暫停跟以國貿易前一日，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）表示計劃加入南非向聯合國轄下國際法院（ICJ）控告以色列種族滅絕案。菲丹稱土耳其會在任何情況下繼續支持巴人。

ICJ容許其他國家介入案件並提供意見，而土耳其將聯同上月提出類似計劃的哥倫比亞，一同正式要求加入訴訟。埃爾多安今年1月表示，土耳其就訴訟提供文件協助，而法院1月的初步裁決稱以色列須防止加沙出現種族滅絕行為。

（路透社/彭博社/法新社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 內塔尼亞胡 加沙 哈馬斯 聯合國 巴勒斯坦 土耳其 以色列

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