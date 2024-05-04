換黨魁無助挽頹勢 辛偉誠逼宮壓力減

兩保守黨首長保席位舒口氣

保守黨的失利，可見於下議院南布萊克浦選區原由保守黨議員控制的議席補選，結果由工黨的韋布（Chris Webb）壓倒性贏得。雖然保守黨籍的豪森（Ben Houchen）成功連任蒂斯河谷首長，同為保守黨籍的斯特里特（Andy Street）亦預期連任西米德蘭茲（West Midlands）首長，可讓辛偉誠鬆一口氣。然而郭達瑋指不應過分滿足於市長選舉結果，因在市長選舉選民較傾向考慮候選人本身，並非其所屬政黨，而選民在大選時取態會有不同。

與此同時，郭達瑋認為保守黨內不會出現推翻辛偉誠的政變。他表示此前曾提及首相府內有很多人憂慮，選後是其中一個對辛偉誠最危險的時間。然而兩名呼籲辛偉誠落台的其中一名議員詹金斯（Andrea Jenkyns）似乎已放棄這目標，她已提交要求對辛偉誠提出不信任動議的信件，但她認為其他保守黨議員不會仿效。另一辛偉誠批評者、前保守黨議員杜慧詩（Nadine Dorries）亦指，現階段撤換辛偉誠將是「瘋狂的」。

（新政治家）