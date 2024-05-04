英地選重挫保守黨 工黨促提前大選 攻破辛偉誠政治地盤 下議院補選賺逾1/4選民倒戈

今屆地選包括倫敦市長暨倫敦議會選舉、9個聯合當局（combined authority，英格蘭的地方政府形式）首長選舉、英格蘭107個地方議會則會選出全部或部分議席（共逾2600席）以及英格蘭與威爾斯的37個警察和犯罪事務專員選舉。

點票結果昨日陸續出爐，截至本港今日凌晨零時30分左右，工黨較上次地選新增了160個地方議席，新增控制6個地方議會，保守黨則已失去244個地方議席和6個地方議會的控制權。BBC指倘若保守黨最終輸掉逾480個地方議席，將是自1995年以來最差的地方選舉成績。其中辛偉誠的政治地盤也失守，其國會選區北約克郡里士滿在今屆地選位處「約克和北約克郡聯合當局」轄區，後者首長選舉由工黨候選人勝出。

國會補選 保守黨得票幾乎跌第三

另外，國會下議院布克萊浦南（Blackpool South，又譯黑池南）選區因保守黨議員辭職舉行補選，成為具標誌性的選戰，結果工黨候選人韋布以10,825票大勝，保守黨候選人瓊斯（3218票）的得票甚至僅比強硬脫歐派的英國改革黨（Reform UK）候選人布徹（3101票）多117票，差點連第二名也不保。

按英國的「選票游離」（electoral swing）的統計方式，工黨相當於從保守黨奪取26個百分點的得票率，比例是二戰以來第3多，也是過去18個月以來，工黨第5度在國會補選中取得逾20個百分點的游離比例。專研英國選舉政治的斯特拉斯克萊德大學政治學教授柯蒂斯（John Curtice）據此向BBC分析，對上一次選票游離出現如此規模的規律程度要追溯至1992年至1997年的國會會期，工黨當時優勢也沒有現在那麼明顯，但貝理雅仍在1997年大選率領工黨大捷上台。

施紀賢：國民求變信息明確

工黨黨魁施紀賢指在辛偉誠政治地盤取得的勝利「具歷史意義」，又形容拿下南布萊克浦國會議席是「全國最重要的選舉結果」，向辛偉誠發出了國民求變的明確信息，敦促盡快提前大選。惟工黨這次丟失奧爾德姆（Oldham，又譯奧咸）議會的控制權，有分析估計是受當地有穆斯林選民聚居的因素影響——施紀賢被指就加沙戰爭在批評以色列上行動遲緩，可能導致穆斯林選票流失。

在保守黨連串慘敗之中，辛偉誠的最後希望來自北部蒂斯河谷（Tees Valley）和中部西米德蘭茲（West Midlands）的聯合當局首長選舉，選前分析指萬一兩地目前的保守黨首長連任失敗，辛偉誠將面臨逼宮。最終蒂斯河谷的黨友首長連任，辛偉誠隨即前往當地與其合照慶祝，但他也承認保守黨在地選整體表現令人失望。

港前區議員吳兆康奪地方議席

另外，2021年移英的香港前區議員吳兆康代表自民黨取得沃金厄姆（Wokingham）地方議會的議席。

（衛報/BBC/獨立報）