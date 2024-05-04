英地選重挫保守黨 工黨促提前大選 攻破辛偉誠政治地盤 下議院補選賺逾1/4選民倒戈

【明報專訊】英格蘭周四（2日）舉行地方選舉，初步點票結果顯示，執政保守黨一如所料慘敗，最壞情况下恐失去近500個地方議會議席，就連首相辛偉誠的下議院議席所屬選區的地方首長選舉也不敵工黨對手。在同日舉行的一場國會議席補選，工黨也是壓倒性勝出，一口氣從保守黨奪取26百分點的得票率。辛偉誠暫時僅有的政治勝利來自北部一名黨友地方首長連任成功，或助紓緩黨內逼宮壓力。分析認為這次結果預示工黨可在最遲明年1月舉行的下場大選迎來大捷，工黨黨魁施紀賢指選舉結果顯示國民求變心切，敦促辛偉誠提前大選。
今屆地選包括倫敦市長暨倫敦議會選舉、9個聯合當局（combined authority，英格蘭的地方政府形式）首長選舉、英格蘭107個地方議會則會選出全部或部分議席（共逾2600席）以及英格蘭與威爾斯的37個警察和犯罪事務專員選舉。
點票結果昨日陸續出爐，截至本港今日凌晨零時30分左右，工黨較上次地選新增了160個地方議席，新增控制6個地方議會，保守黨則已失去244個地方議席和6個地方議會的控制權。BBC指倘若保守黨最終輸掉逾480個地方議席，將是自1995年以來最差的地方選舉成績。其中辛偉誠的政治地盤也失守，其國會選區北約克郡里士滿在今屆地選位處「約克和北約克郡聯合當局」轄區，後者首長選舉由工黨候選人勝出。
國會補選 保守黨得票幾乎跌第三
另外，國會下議院布克萊浦南（Blackpool South，又譯黑池南）選區因保守黨議員辭職舉行補選，成為具標誌性的選戰，結果工黨候選人韋布以10,825票大勝，保守黨候選人瓊斯（3218票）的得票甚至僅比強硬脫歐派的英國改革黨（Reform UK）候選人布徹（3101票）多117票，差點連第二名也不保。
按英國的「選票游離」（electoral swing）的統計方式，工黨相當於從保守黨奪取26個百分點的得票率，比例是二戰以來第3多，也是過去18個月以來，工黨第5度在國會補選中取得逾20個百分點的游離比例。專研英國選舉政治的斯特拉斯克萊德大學政治學教授柯蒂斯（John Curtice）據此向BBC分析，對上一次選票游離出現如此規模的規律程度要追溯至1992年至1997年的國會會期，工黨當時優勢也沒有現在那麼明顯，但貝理雅仍在1997年大選率領工黨大捷上台。
施紀賢：國民求變信息明確
工黨黨魁施紀賢指在辛偉誠政治地盤取得的勝利「具歷史意義」，又形容拿下南布萊克浦國會議席是「全國最重要的選舉結果」，向辛偉誠發出了國民求變的明確信息，敦促盡快提前大選。惟工黨這次丟失奧爾德姆（Oldham，又譯奧咸）議會的控制權，有分析估計是受當地有穆斯林選民聚居的因素影響——施紀賢被指就加沙戰爭在批評以色列上行動遲緩，可能導致穆斯林選票流失。
在保守黨連串慘敗之中，辛偉誠的最後希望來自北部蒂斯河谷（Tees Valley）和中部西米德蘭茲（West Midlands）的聯合當局首長選舉，選前分析指萬一兩地目前的保守黨首長連任失敗，辛偉誠將面臨逼宮。最終蒂斯河谷的黨友首長連任，辛偉誠隨即前往當地與其合照慶祝，但他也承認保守黨在地選整體表現令人失望。
港前區議員吳兆康奪地方議席
另外，2021年移英的香港前區議員吳兆康代表自民黨取得沃金厄姆（Wokingham）地方議會的議席。