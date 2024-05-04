拜登日印中俄並論「排外」言論惹議

指不納移民致經濟欠佳

尋求今年大選連任的拜登周三（1日）晚參加在華府舉行的一場非公開籌款晚會時，指美國社會接受移民人口是美國經濟增長的關鍵因素，相對地中日俄印都不喜歡移民。拜登說：「想一想，為何中國經濟如此嚴重遲滯？為何日本遇到困難？為何俄羅斯？為何印度？因為他們排外，他們不喜歡移民。」

英國廣播公司（BBC）報道，雖然日本、印度和中國都比較少外勞，但俄羅斯一直依賴大量來自中亞的外勞。印度經濟則穩定增長，去年超越英國成為全球第5大經濟體。英國倫敦大學亞非學院（SOAS）經濟學教授福爾茨（Ulrich Volz）亦稱，其實按人均計算，日本經濟增長軌迹不比其他先進經濟體差。

有專家直言拜登的言論或會讓兩國感到冒犯。SOAS日本與現代日本史講師鈴木聰奈（Satona Suzuki）指出，拜登的言論「不當且錯誤」，將日本經濟增長緩慢歸咎排外心理很「膚淺」，直言這不應該是美國對待最親近盟友的方式。華府智庫美國企業研究所南亞專家杜梅（Sadanand Dhume）則向BBC稱，近年印度的民族主義高漲，拜登的談話可能在印度引起反感，也會讓部分人士更加確認，美國對印度並不友善，不利美國地緣政治戰略，印度也不喜歡被與中國這樣的威權國家一併而論。

白宮撲火稱尊重盟友

白宮官員周四多次試圖為拜登澄清。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）指出，拜登只是從更廣泛的角度提出美國對移民的立場，又說美國的盟友清楚拜登如何尊重它們、重視與它們的友誼及它們的貢獻。白宮發言人讓-皮埃爾在另一記者會上稱，美與日印關係非常牢固。

（華盛頓郵報/BBC/CNN/中央社）