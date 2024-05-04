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韓上調5使領館恐襲預警 情報稱朝鮮謀襲韓外交人員

【明報專訊】韓國外交部周四（2日）宣布，即時將5個大使館或總領事館的恐襲預警級別，從原本第1級的「關注」上調兩級至「警戒」，原因是該國情報機構接獲朝鮮企圖攻擊韓國外交人員的情報。

瀋陽海參崴總領館受威脅

韓國恐襲預警分為4級，從低到高分別是「關注」、「注意」、「警戒」和「嚴重」，其中「警戒」於恐襲可能性「相當高」時發布。韓聯社報道，涉及的5個駐外機構分別是駐柬埔寨大使館、駐老撾大使館、駐越南大使館、駐中國瀋陽總領事館和駐俄羅斯海參崴總領事館。韓國國家情報院表示，近日獲得多項情報指出，最近在中國、東南亞、中東等多個國家，掌握了朝鮮準備針對韓國外交人員或國民實施恐襲的諸多徵兆，包括向有關國家派遣要員擴大對韓國單位的監視，並展開物色韓國國民作為恐襲目標等具體活動。

韓國《朝鮮日報》周五報道，瀋陽和海參崴地理位置上靠近朝鮮，柬埔寨、老撾和越南一直以來與朝鮮關係密切，被派遣到上述地區的朝鮮機關人員數量大且十分活躍。

疑遷怒報復朝官接連脫北

韓國情報部門分析，朝鮮打算發動恐襲，與近日朝鮮駐外人員「脫北」案例增加有關。韓國國情院指出，新冠疫情結束後，去年下半年起朝鮮開始召回長期派駐外人員，促使對朝鮮體制有懷疑的外交官、貿易工作者及留學生等菁英階層接連「脫北」。韓國國情院研判，朝負責監管駐外人員的外交機構幹部及國家保衛省等為推諉責任，向最高領導人金正恩虛報情况，稱棄朝為「外部因素」導致，並試圖對韓外交人員展開「報復性」攻擊，包括計劃綁架韓國外交人員。

路透社報道，韓國外交部的聲明提到，韓國國家反恐中心周四召開會議，討論如何採取措施保護外交機構及在當地工作的外交人員。朝鮮官媒則批評所謂的恐襲指控是在美國領導下抹黑華府的敵人。

（朝鮮日報/韓聯社/中央社）

相關字詞﹕恐襲 恐襲級別 恐襲威脅級別 外交官 朝鮮 韓國 韓朝關係 兩韓關係

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