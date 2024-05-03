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美指控俄對烏軍用窒息劑化武

【明報專訊】美國國務院周三（1日）指控俄羅斯違反《禁止化學武器公約》（CWC），對烏克蘭軍隊使用窒息劑三氯硝基甲烷（俗稱氯化苦，chloropicrin），並在烏克蘭使用防暴催淚劑作「戰爭手段」。

美國國務院在聲明中表示：「使用這類化學物並非個別事件，俄軍使用的原因可能是想將烏軍逐出固守陣地，並在戰場上取得戰術勝利。」國務院稱，會向國會提交有關俄軍違反《禁止化學武器公約》的報告。該公約禁止生產和使用化武，並要求銷毁所有違禁的化武庫存，193個締約國當中包括俄羅斯和美國。

俄用催淚氣手榴彈 烏兵困戰壕難逃

禁止化學武器組織（OPCW）將氯化苦列為禁用的窒息劑。路透社早前報道，除了氯化苦，烏軍還指控俄軍使用裝有CS和CN催淚氣的手榴彈，導致最少500名烏兵因接觸這些有毒物須接受治療，其中一人因催淚氣體導致窒息死亡。一般人通常可在示威期間逃避防暴氣體，但被困在戰壕中沒有戴防毒面具的士兵，要麼必須在敵人炮火下逃走，要麼就要冒着窒息的危險。

美國國務院表示，會制裁與俄化學和生物武器計劃有關的3個俄羅斯國營實體，包括一個協助對烏軍使用氯化苦的專門軍事單位，而支持這3個實體的4間俄羅斯公司也受到制裁。美國財政部也宣布制裁為俄羅斯軍事機構採購物品的3個實體和兩個個人，這些軍事機構亦參與了俄羅斯的化學和生物武器計劃。

（路透社/中央社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕美國國務院 禁止化學武器公約 化武 俄軍侵烏

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