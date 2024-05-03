所羅門群島親華前外長膺總理 分析：馬內萊溫和 與西方對抗度較低

所羅門群島上月舉行大選，現任總理索加瓦雷領導的「我們的黨」及其他政黨，皆未能在國會50席中獲過半議席。索加瓦雷上周宣布不角逐總理，改為組建新聯盟並支持現年56歲的馬內萊（Jeremiah Manele）為「我們的黨」總理候選人。為防生亂，警方在昨天國會投票選總理時加強在首都霍尼亞拉的部署。馬內萊在投票結束於在國會外表示，人民已經發聲，又因過去所國在選舉後都會爆發衝突的前科，他呼籲民眾冷靜，要尊重選總理的民主程序。

馬內萊2014年首次當選國會議員，2019年在索加瓦雷政府中開始擔任外交部長，同年所羅門群島與台灣斷交，改與北京建交。到2022年馬內萊代表所國，跟中國簽署安全合作框架協議，協議受到美國及澳洲等國家關注。

稱「不與人為敵」作外交基礎

所中簽署安全合作協議後，中美及澳洲都就地區安全的潛在影響，密切關注上月所國大選。馬內萊預計會維持所中兩國的關係，但會較索加瓦雷對西方採取更和解的態度。馬內萊周一（4月29日）曾表示維持相同外交政策基礎——「與所有人為友，不與任何人為敵」。

新西蘭前駐所國外交官克勞肖（Marion Crawshaw）指馬內萊不像索加瓦雷般那樣極端，稱：「對所羅門群島而言，這轉變是一件正面的事。」澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）研究員索拉（Mihai Sora）亦表示，相比兩極化的索加瓦雷，馬內萊有着跟所有國際伙伴合作良好的紀錄，認為馬內萊不太可能撕毁與中國的安全合作協議，但對加強跟與澳洲等傳統盟友的關係持開放態度。

（BBC/路透社/金融時報/中央社）