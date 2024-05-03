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英格蘭地選揭盅 辛偉誠政途風向標

【明報專訊】英格蘭昨（2日）舉行一系列關鍵的地方選舉，被視為下次大選的風向標，選舉結果甚至可能決定首相辛偉誠的命運。

昨舉行倫敦與9個聯合當局（combined authority）的市長選舉，以及倫敦議會選舉；107個地方議會將選出全部或部分議席，涉逾2600席；英格蘭及威爾斯37個警察和犯罪事務專員選舉；南布萊克浦（Blackpool South）會補選國會議員，接替已辭職的保守黨議員本頓（Scott Benton）。投票於英國時間周四晚10時（香港時間今晨5時）結束，預計結果將在當地周五凌晨開始陸續公布。

保守黨自2010年以來一直執政，今次地選須捍衛2021地選取得的983席，但外界卻預期該黨會受重挫。過去兩年的民調一直顯示，辛偉誠領導的保守黨在將到來大選將吃敗仗。

保守黨倘敗選「引來禿鷹」 恐遭逼宮

民調機構Savanta政治研究總監霍普金斯（Chris Hopkins）日前警告，如果蒂斯谷（Tees Valley）市長豪森（Ben Houchen，保守黨）和西米德蘭茲（West Midlands）市長斯特里特（Andy Street，保守黨）周四連任失敗，將「引來禿鷹盤旋」，不安的保守黨議員可能向辛偉誠發動逼宮。

豪森和斯特里特是保守黨在國會外最有影響力的人物，在保守黨在全國民調支持率急降之際，兩人支持率仍「跑贏」辛偉誠和保守黨。霍普金斯指出，兩人基本上是盡可能獨立於保守黨競選，在保守黨民望如此不濟之下，兩人仍能在民調與對手叮噹馬頭，證明他們個人實力。霍普金斯表示，如果兩人都落敗，「禿鷹真的會開始盤旋在辛偉誠周圍」。

中西區前區議員吳兆康參選

另外，2021年移英的中西區前區議員吳兆康在是次地選，代表自由民主黨競逐沃金厄姆（Wokingham）地方議會梅登厄爾利和懷特蓋茨（Maiden Erlegh & Whitegates）選區議席。吳兆康在社交網站稱參選是盼港人能更有效在議會內發聲，從政府架構層面，服務包括港人在內的社區。

（法新社/BBC/獨立報/吳兆康facebook專頁）

相關字詞﹕吳兆康 辛偉誠 2024英格蘭地方選舉

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