拜登顧選情陷兩難 專家警告誤判形勢

共和黨乘機轟軟弱

拜登兩周以來盡量避開撐巴人校園示威這個充滿爭議的話題，除了昨日發言，僅在上周回應記者提問時譴責「反猶示威」以及「那些不了解巴勒斯坦人處境的人」。拜登避而不談的態度可能是兼顧各方之舉，共和黨乘機指拜登軟弱。他的競選對手特朗普周三在威斯康星州競選集會，指摘拜登未對校園抗議發表意見，「我們國家正處於高燒之中，而他卻沒發聲」。

拜登不願發聲之際，共和黨主導的眾議院周三則通過兩黨支持的《反猶太主義意識法案》，以打擊大學校園的反猶太主義行為。該法案將交參議院表決。

在幾所校園發生衝突和逮捕後，白宮發言人讓-皮埃爾周三譴責「一小撮學生」的破壞行為，「繼續強調反猶太主義是仇恨言論」，保證拜登支持和平抗議的權利。

年輕票源危危乎

弗吉尼亞聯邦大學政治學教授基納表示：「校園示威活動使拜登處於困境，因為在2020年的選民聯盟中，他除了依賴年輕人外，還大量依賴穆斯林和阿拉伯裔美國人。」阿拉伯美國研究所所長佐格比更指白宮「顯然相信，他們將渡過這場風波，並在11月仍能擊敗特朗普」，但認這是危險的誤判。

隨着拜登政府繼續大力支持以色列，他愈來愈成為年輕人批評的焦點。哈佛大學上月發表的一項民調顯示，自2020年以來年輕美國人對拜登的支持有所減少。拜登在幾個關鍵游離州稍微落後於特朗普，年輕人選票不容有失。賓夕法尼亞大學教育史教授齊默爾曼表示：「對拜登來說，真正的威脅是年輕選民可能不會投票給他，特別是受過大學教育的選民。」

（法新社/衞報/紐約時報/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）