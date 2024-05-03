拜登顧選情陷兩難 專家警告誤判形勢

【明報專訊】美國總統拜登對最近兩周美國大學校園親巴勒斯坦示威幾乎沒有發表任何言論，因為這可能會使他爭取連任的競選變得更加複雜。有專家指出，校園示威潮令拜登處於困境，縱然他選擇低調，務求不得失年輕和穆斯林選民，卻為共和黨提供攻擊他的「彈藥」。有專家警告，拜登可能誤判形勢，其對以政策引發學生抗議，可能影響年輕選民對拜登的支持並損害他的連任機會。
共和黨乘機轟軟弱
拜登兩周以來盡量避開撐巴人校園示威這個充滿爭議的話題，除了昨日發言，僅在上周回應記者提問時譴責「反猶示威」以及「那些不了解巴勒斯坦人處境的人」。拜登避而不談的態度可能是兼顧各方之舉，共和黨乘機指拜登軟弱。他的競選對手特朗普周三在威斯康星州競選集會，指摘拜登未對校園抗議發表意見，「我們國家正處於高燒之中，而他卻沒發聲」。
拜登不願發聲之際，共和黨主導的眾議院周三則通過兩黨支持的《反猶太主義意識法案》，以打擊大學校園的反猶太主義行為。該法案將交參議院表決。
在幾所校園發生衝突和逮捕後，白宮發言人讓-皮埃爾周三譴責「一小撮學生」的破壞行為，「繼續強調反猶太主義是仇恨言論」，保證拜登支持和平抗議的權利。
年輕票源危危乎
弗吉尼亞聯邦大學政治學教授基納表示：「校園示威活動使拜登處於困境，因為在2020年的選民聯盟中，他除了依賴年輕人外，還大量依賴穆斯林和阿拉伯裔美國人。」阿拉伯美國研究所所長佐格比更指白宮「顯然相信，他們將渡過這場風波，並在11月仍能擊敗特朗普」，但認這是危險的誤判。
隨着拜登政府繼續大力支持以色列，他愈來愈成為年輕人批評的焦點。哈佛大學上月發表的一項民調顯示，自2020年以來年輕美國人對拜登的支持有所減少。拜登在幾個關鍵游離州稍微落後於特朗普，年輕人選票不容有失。賓夕法尼亞大學教育史教授齊默爾曼表示：「對拜登來說，真正的威脅是年輕選民可能不會投票給他，特別是受過大學教育的選民。」
（法新社/衞報/紐約時報/華盛頓郵報）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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