明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

UCLA反示威者毆學生 警被批遲介入 拜登回應校園示威 促尊重言論自由法治

【明報專訊】美國大學內撐巴勒斯坦人及反戰示威引發警方執法手法爭議。洛杉磯警方等執法部門被批評周二深夜應對遲緩不力，在一批懷疑親以色列反示威人士暴力衝擊加州大學洛杉磯分校（UCLA）撐巴人學生營區時，在接獲校方通報後一小時方到場，到場後亦再等候一小時才制止襲擊。加州州長事後聲明指執法部門應對「不可接受」並要求解釋。

美國總統拜登周四發表電視演說，指出針對加沙戰爭的大學校園示威必須尊重言論自由和法治。他說：「我們不是一個讓人噤聲、壓制異見的威權國家，我們也不是一個無法無天的國家。我們是一個文明社會。秩序必須得以維持。」他重申，大學校園不容反猶太主義或其他仇恨言論。回應記者提問時，拜登表示校園抗議並未迫使他重新考慮他在中東的政策。

拜登稱無意重新考慮中東政策

UCLA上周四起的挺巴人示威至周二觸發暴力，一批反示威者當晚約10時半（本港時間周三下午1時半）闖進校園，衝擊示威營區。有學生報稱持續數小時遭投擲雜物、煙火和化學噴霧等攻擊，有25名挺巴人紮營者送院。部分受傷學生稱襲擊者是親以色列或猶太復國主義者；UCLA猶太史教授邁爾斯（David Myers）翻看事發時錄像稱，部分施襲者持有以色列國旗和其他親以符號。

《洛杉磯時報》報道，事發最初有一批保安在旁觀察衝突，未有出手介入。UCLA學生報Daily Bruin報道，校警於晚上11時曾試圖分開兩批人，並引述校警主管稱當時有5至6名校警當值，但協助傷者過程中也受襲擊，於數分鐘後離場。

州長促解釋 警稱等校方允許方進入

至周三0時45分，UCLA校方指已召喚執法部門提供援助。洛杉磯警方防暴隊約1時40分抵達校園，而加州公路巡邏隊（CHP）則在較早前的1時15分已到場。但《洛杉磯時報》等傳媒報道，警方未有即時分開兩批示威者，有現場傳媒於近2時報道，反示威者繼續在離警方防線約30米處施襲。UCLA反以色列投資組織學生聲明，不滿執法人員在他們呼救時袖手旁觀。

加州非牟利新聞組織CalMatters報道，直至周三凌晨3時在場執法人員方開始逼退校園內的反示威者，但沒明確作出拘捕，約45分鐘後校園大致回復平靜，大部分示威學生繼續留守。加州州長紐森（Gavin Newsom）事後聲明形容執法部門應對「不力及遲緩」、「不可接受」，要求解釋。加州大學校長德雷克（Michael Drake）去信校董會，稱正下令獨立外部調查事件。

《洛杉磯時報》報道，今次應對事件的困難之處部分在於UCLA屬於獨立的自治體，警方未獲校方允許一般不會進入校園。英國廣播公司（BBC）則指出，加州大學對校內示威採取較寬容政策，指引容許和平示威持續，指明警方行動是最後手段。

洛杉磯警方周三聲明表示，周二晚聯同多個州級和地方執法部門接報應對UCLA示威者之間的暴力衝突， 「當人手和資源調配和部署完成後」，便行動分隔兩批示威者。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）周三承諾必找出、拘捕並起訴參與暴力或違法者。

警射膠彈清場 拘捕數十人

曾著書剖析以巴衝突歷史的UCLA中東歷史專家格爾文（James L. Gelvin）昨向本報表示，有傳媒形容周二晚事件是「兩派學生之間的衝突」並不準確，「這是暴力暴徒對和平示威者的攻擊。而且不存在兩派學生——攻擊者不是學生，他們來自校外」。

警方周四在UCLA展開清場。當地周四凌晨約3時，在場警員宣布集會違法，約15分鐘後以CHP為首的防暴執法人員開始持警棍和護盾拆除障礙物，並拘捕示威者，其間發射閃光彈和橡膠子彈，拘捕最少數十人。部分示威者以雨傘和自製盾牌等抵抗，亦有人以電筒等強光射向警員眼睛。

（CNN/路透社/洛杉磯時報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕學生示威 以色列-哈馬斯戰爭 加州大學洛杉磯分校（UCLA） 以巴衝突 美國

上 / 下一篇新聞