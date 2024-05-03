UCLA反示威者毆學生 警被批遲介入 拜登回應校園示威 促尊重言論自由法治

美國總統拜登周四發表電視演說，指出針對加沙戰爭的大學校園示威必須尊重言論自由和法治。他說：「我們不是一個讓人噤聲、壓制異見的威權國家，我們也不是一個無法無天的國家。我們是一個文明社會。秩序必須得以維持。」他重申，大學校園不容反猶太主義或其他仇恨言論。回應記者提問時，拜登表示校園抗議並未迫使他重新考慮他在中東的政策。

拜登稱無意重新考慮中東政策

UCLA上周四起的挺巴人示威至周二觸發暴力，一批反示威者當晚約10時半（本港時間周三下午1時半）闖進校園，衝擊示威營區。有學生報稱持續數小時遭投擲雜物、煙火和化學噴霧等攻擊，有25名挺巴人紮營者送院。部分受傷學生稱襲擊者是親以色列或猶太復國主義者；UCLA猶太史教授邁爾斯（David Myers）翻看事發時錄像稱，部分施襲者持有以色列國旗和其他親以符號。

《洛杉磯時報》報道，事發最初有一批保安在旁觀察衝突，未有出手介入。UCLA學生報Daily Bruin報道，校警於晚上11時曾試圖分開兩批人，並引述校警主管稱當時有5至6名校警當值，但協助傷者過程中也受襲擊，於數分鐘後離場。

州長促解釋 警稱等校方允許方進入

至周三0時45分，UCLA校方指已召喚執法部門提供援助。洛杉磯警方防暴隊約1時40分抵達校園，而加州公路巡邏隊（CHP）則在較早前的1時15分已到場。但《洛杉磯時報》等傳媒報道，警方未有即時分開兩批示威者，有現場傳媒於近2時報道，反示威者繼續在離警方防線約30米處施襲。UCLA反以色列投資組織學生聲明，不滿執法人員在他們呼救時袖手旁觀。

加州非牟利新聞組織CalMatters報道，直至周三凌晨3時在場執法人員方開始逼退校園內的反示威者，但沒明確作出拘捕，約45分鐘後校園大致回復平靜，大部分示威學生繼續留守。加州州長紐森（Gavin Newsom）事後聲明形容執法部門應對「不力及遲緩」、「不可接受」，要求解釋。加州大學校長德雷克（Michael Drake）去信校董會，稱正下令獨立外部調查事件。

《洛杉磯時報》報道，今次應對事件的困難之處部分在於UCLA屬於獨立的自治體，警方未獲校方允許一般不會進入校園。英國廣播公司（BBC）則指出，加州大學對校內示威採取較寬容政策，指引容許和平示威持續，指明警方行動是最後手段。

洛杉磯警方周三聲明表示，周二晚聯同多個州級和地方執法部門接報應對UCLA示威者之間的暴力衝突， 「當人手和資源調配和部署完成後」，便行動分隔兩批示威者。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）周三承諾必找出、拘捕並起訴參與暴力或違法者。

警射膠彈清場 拘捕數十人

曾著書剖析以巴衝突歷史的UCLA中東歷史專家格爾文（James L. Gelvin）昨向本報表示，有傳媒形容周二晚事件是「兩派學生之間的衝突」並不準確，「這是暴力暴徒對和平示威者的攻擊。而且不存在兩派學生——攻擊者不是學生，他們來自校外」。

警方周四在UCLA展開清場。當地周四凌晨約3時，在場警員宣布集會違法，約15分鐘後以CHP為首的防暴執法人員開始持警棍和護盾拆除障礙物，並拘捕示威者，其間發射閃光彈和橡膠子彈，拘捕最少數十人。部分示威者以雨傘和自製盾牌等抵抗，亦有人以電筒等強光射向警員眼睛。

（CNN/路透社/洛杉磯時報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）