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拜登爭年輕選票 政府擬放寬大麻管制

【明報專訊】美國總統拜登為求連任正爭取年輕人選票之際，其政府計劃放寬對大麻的管制。《金融時報》昨（1日）引述消息人士稱，美司法部轄下緝毒局（DEA）提議將大麻從最危險藥物名單中剔除，改列之為較低風險藥物並確認其醫療用途，涉及大麻的罪行處分將因而減輕。

販運大麻仍屬違法 將減輕處分

大麻現為一級藥物，跟海洛英同級，DEA提議將大麻重新歸類為三級藥物，使之與氯胺酮（本港俗稱「K仔」）等同級。此建議有待白宮行政管理和預算辦公室（OMB）研究。如獲OMB同意，將能簡化大麻的臨牀研究，及讓大麻公司得到稅務優惠。

是次修改將標誌一個世代以來美國藥物政策的重大轉變。雖然在重新分級後，販運大麻在聯邦法律下仍屬違法，但改為三級受管制物質後，在大多數州份涉及管有及分發大麻的罪行處分將會減輕。規管大麻的聯邦法例被指落後於州法例，目前大麻在24個州及首都華盛頓可合法作娛樂用途，並可在39個司法轄區合法作藥用。

衛生及公共服務部去年首次提議取消大麻一級藥物分類。參議院多數黨領袖舒默周二歡迎決定，稱DEA終意識到要改變嚴格的大麻法律，趕上科學和大多數國民的意見。

（金融時報/衛報）

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