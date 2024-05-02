過度旅遊擾民 阿姆斯特丹設「勸客網」 意見兩極 恐難阻「麻煩客」反嚇走守規者

「你想購買可卡因嗎？」「你會一邊拿着酒精飲品或者大麻煙，一邊探索這個城市嗎？」題為「阿姆斯特丹規章」（Amsterdam Rules，www.amsterdam-rules.com）的網站邀請有意到訪的旅客就其旅遊計劃回答簡單選擇題，了解行程計劃有無違規。例如旅客如表示有意在一家接一家「串酒吧」飲酒，網站便會顯示「那會造成滋擾，屬禁止行為」；有意聘用導遊陪同光顧紅燈區者亦會被告知導覽團已非可行選項，「根據你的喜好，阿姆斯特丹可能無法滿足你的期望」。至於行程計劃符合規章的旅客則獲讚譽：「你負責任的選擇，反映你值得在阿姆斯特丹獲得正面的體驗。」網站由司法部資助，於今年2月推出，耗資約16.5萬歐元（約138萬港元），目前僅提供英語版本，稍後將增加意大利語、法語等版本。

阿姆斯特丹是全球最多旅客到訪的城市之一，每年訪客多達2000萬人，對GDP的直接貢獻達數以十億歐元計。新冠疫情雖對當地旅遊業帶來重創，但疫後大量旅客回歸，單在去年留宿旅客便多達900萬，較前年急增21%。惟旅客亦干擾本地居民生活，如醉酒遊客不時在民居門前嘔吐或當眾小解，夜店顧客深夜在街頭喧鬧等，不法分子在街頭向旅客兜售毒品的情况亦影響治安。

搜尋紅燈區大麻店會連往網站

阿姆斯特丹為此展開改變「派對之都」形象的計劃，預計實行至2025年底，當中包括宣揚多元文化及綠色生活等為旅遊賣點，並推行多項措施防範麻煩旅客，例如去年針對被指經常喝酒鬧事的英國年輕男性遊客推出「Stay Away」（請勿打擾）行動，促其勿作過火行為，另亦立法禁止民眾在市中心的公共場所吸食大麻煙，酒吧及妓院最遲須於每日凌晨2時休息等。副市長姆巴爾基（Sofyan Mbarki）今年3月在市議會會議上，形容新網站是防止旅客滋擾計劃的新版本，希望改變外界對當地的印象，未來在網上搜尋阿姆斯特丹紅燈區、大麻店等項目的旅客將會連接到這個網站，「打破旅客到訪阿姆斯特丹時放縱自我的聯想」。

專家：沒實質懲罰毫無用處

不過專家對新網站成效不抱厚望。阿姆斯特丹民宿業主組織Amsterdam Gastvrij主席布魯因斯馬（Maarten Bruinsma）向《衛報》稱，網站可能無法觸及目標受眾，「市政府似乎想將願意填寫問卷的潛在旅客嚇走」。旅遊業專家馮戴克（Vincent van Dijk）亦稱，雖然讓公眾了解規則是好事，但網站「糟糕又幼稚」，除非有實質懲罰，否則毫無用處。

基督教民主黨（CDA）地區領袖哈韋拉爾（Rogier Havelaar）批評，市政府一邊打擊滋擾式旅遊，一邊推行興建全歐最大妓院與毒品合法化等計劃，會向外界發送出混亂的信息，質疑市政府如何建立品牌形象。

地區領袖質疑政策矛盾信息亂

市長霍爾塞馬（Femke Halsema）今年1月提倡規管銷售與使用可卡因等毒品，以打擊相關的有組織犯罪，保障國民健康，輿論不乏反對聲音。有當地居民向英國廣播公司（BBC）直言：「當局想藉由家庭旅客和博物館掙錢，但他們明知道讓這個城市繼續運作的是大麻和紅燈區。」

（衛報/BBC）

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