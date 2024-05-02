示威者促切斷涉以資金 執行難恐反猶

許多大學都有一筆捐贈基金，通常用來投資股票、債券和其他金融工具，以幫助大學掙取資金。反對以色列在加沙軍事行動的學生示威者要求他們的大學從與以色列有關的公司撤資。親巴勒斯坦的抗議者表示，撤資可表達對以色列在加沙行為的不認同。

具體撤資要求因校而異。哥倫比亞大學一個學生組織希望大學將其136億美元捐贈基金從與以色列有聯繫的公司撤出，包括科技巨擘微軟、亞馬遜、Alphabet。其他學校示威者，如康奈爾大學和耶魯大學學生，則要求校方停止投資武器製造商，如波音和洛歇馬丁。

多投資於指數基金私募股權難撤

一些學校由於多種原因不願撤資。原因之一是捐贈基金的投資已成為大學重要資金來源。亦有專家表示，將學校的財務利益與所有與以色列有聯繫的公司分開將是複雜事情。另一個原因是，許多以色列的支持者認為，呼籲從唯一以猶太人為主的國家撤資可能構成反猶。

北卡羅萊納州戴維森學院教育研究助理教授馬西卡諾稱，撤資實際很難做到，因大多數美國大學捐贈基金投資於指數基金和私募股權。這類投資者無法選擇持有哪些股票，而一些專門的私人基金規定投資者數年內不能提取資金。

科羅拉多大學丹佛分校公共事務學院教授艾利指出，撤資本身並不直接影響被針對的公司或行業，更多的是創造了一種恥辱感，並引起對問題的廣泛關注。

（CNN/NPR/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）