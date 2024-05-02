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學者：清場加劇分裂 示威已失焦

【明報專訊】美國不少大學隨着支持巴勒斯坦人的示威事態持續、升級，加上畢業典禮臨近及政治壓力，逐漸衍生像哥倫比亞大學和加州大學洛杉磯分校（UCLA）的強硬清場行動，只有少數崇尚自由的大學通過妥協化解僵局。曾著書剖析以巴衝突歷史的UCLA中東歷史專家格爾文（James L. Gelvin）昨接受本報電郵訪問，指出警方介入清場只會加劇分裂，而整場示威已「本末倒置」——示威本身成了焦點，而原本的訴求則已失焦。

哥倫比亞大學4月18日已召警入校園拘捕108名示威者，又以停課、開除威脅示威學生。像它採取強硬手段的，還有猶他州、得州等地約30間大學，致全美有逾1000人被捕，包括普林斯頓大學，以及2021年曾獲Niche排名為全美自由派大學第二位的麻省東北大學。

籲學生走出校園推動改變

格爾文昨向本報表示，警察介入示威只會加劇緊張局面，令校園與校外世界墮入更兩極化的「陷阱」。他認為，這次是在親以色列的美國民間游說團體「以色列美國委員會」蓄意向挺巴人示威者挑起暴力之下，迫使警察介入清場。

格爾文坦言對UCLA以至全美校園的示威感到矛盾。他一方面認為示威者有權就「反對以色列侵略」及「要求大學校方撤走以色列企業資金」作出抗議，他也支持這目標，可是如今焦點是變成示威與反示威，以至大學管理層與執法部門，多於整場示威開頭關注的加沙和巴人苦難。 另一方面，他表示曾勸籲學生和學生團體聚焦於校園以外，即「政治真正發生的地方」。他說，那些反對以色列在加沙的行動、支持巴勒斯坦人權利的人，應該呼籲各地民主黨分部、商會、居民組織改變想法，向各層級官員施壓。

此外，格爾文指出校園示威向來是政黨挑撥離間以爭取利益的「楔子議題」（wedge issue）。目前共和黨佔上風的國會，正令「校園反猶太」成為主要議題，並將民主黨人描繪成對反猶太主義軟弱、無政府狀態和「犯罪」支持者。他指現判斷事件會否影響11月大選仍言之過早，但前車可鑑，民主黨有理由要緊張。

明報記者 周宏量

（以色列-哈馬斯戰爭）

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