哥大清場警爬窗拘人 UCLA兩派武鬥 美嚴厲鎮壓校園抗爭 聯國人權專員關注

在哥倫比亞大學校內示威的數十人不顧停學威嚇而離場，周二凌晨敲破門窗強闖及佔領漢密爾頓大樓（Hamilton Hall），向校方提出三大訴求：公開校方的投資；中斷與以色列的財務與學術聯繫；免去對示威學生及教職員懲處。他們表示除非校方滿足上述訴求，否則不會離開。

哥大質疑外來人領導示威

到周二晚約9時，大批紐約市警察到場包圍大學，然後有一群防暴警察用雲梯從漢密爾頓大樓二樓窗口進入展開行動，拘捕及用索帶扣起示威者，將之押上巴士載走。另有數十名警員在校內趕學生入宿舍或趕出校園。在校內採訪的記者也被警察和校方人員送出學校。

其間，哥倫比亞大學周圍街頭仍繼續有示威，警察在場戒備。示威者揮着巴勒斯坦旗幟，高喊巴勒斯坦對抗以色列佔領用的阿拉伯字眼「起義」（intifada），向警察大叫「可恥」。周三早上，原學生示威紮營的校內據點的所有帳篷已被拆走，校園不對外開放。

哥大校長沙菲克（Minouche Shafik）致信紐約市警方，表示校方相信闖入並佔領大樓的團體，是由「與大學無關的人領導」。她請求清走草坪營地和漢密爾頓大樓內的示威者，以及留駐起碼至5月17日「維持秩序及確保不會重搭營地」。該校定於15日舉行學位頒授典禮。

紐約市長阿當斯（Eric Adams）在警方官員陪同下，當晚在記者會上表示不能容許本應和平的集會轉變為「沒意義的暴力場面」。他也指摘示威者佔據學術大樓是受「專業外部煽動者」影響。警方還發放短片佐證，指曾參與2011年美國「佔領華爾街」運動等多次示威的63歲菲西安（Lisa Fithian）有份參與佔領大樓。

阿當斯發言後數小時，UCLA校長亦表示該校同類示威營區混入「與校園無關者」，宣布營地為「非法」。其後，一群反對示威和親以色列的人試圖拆除撐巴人抗議區周圍的屏障，後者使用胡椒噴霧嘗試自衛，引爆衝突。周三清晨，校方召警介入。

UCLA衝突兩小時未見警干預

路透社報道，經驗證的UCLA衝突片段顯示，有以色列支持者以棍棒猛攻挺巴人示威學生以木板搭建的屏障，部分攻擊者年紀明顯較學生大得多。美聯社報道，衝突持續逾兩個小時都沒有軍裝校園警察或洛杉磯警員到場干預。挺巴人示威學生Sophia Sandino亦向路透社表示，對警方姍姍來遲感到失望。不過，警方回應指在接到校方要求後已即時到場。

美國大學教授協會（AAUP）哥倫比亞大學分會發聲明，批評校長沙菲克和校董會在沒有諮詢教職員工的情况下就召來紐約警察。

（華盛頓郵報/紐約時報/路透社/法新社/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）