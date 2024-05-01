明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

G7允最遲2035年淘汰煤電

【明報專訊】七國集團（G7）的能源及氣候部長周二（4月30日）議定，2030年起逐步淘汰各自的未有應用碳捕捉技術的燃煤發電站，最遲於2035年終結依賴煤炭發電。

今次意大利都靈部長級會議聯合公報表示，G7成員國加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國同意「於2030年代上半葉期間」逐步淘汰燃煤發電。這為達至去年氣候峰會得出協議，即2050年前停用化石燃料邁出重要一步。

惟公報又稱，各國可依從本身「把氣溫上升抑制於1.5℃之內的淨零排放路線時間表」。外交消息人士告訴路透社，這句是為德國和日本提供迴旋餘地。燃煤佔了德日總發電量逾四分之一。德國已立法列明最遲於2038年關掉燃煤發電站這最終目標。嚴重依賴煤炭的日本尚未定具體日期。

G7的目標是到2030年，二氧化碳排放量較2019年少40%至42%，希望使全球氣溫較工業化前上升不超過1.5℃。不過據氣候研究機構「氣候分析」（Climate Analytics）分析，G7的排放量可能只會減少19%至33%。

意大利能源部長弗拉廷透露，部長們也在考慮對歐洲進口俄羅斯液化天然氣的潛在限制措施。歐盟委員會短期內將提出限制建議。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕燃煤發電 淨零排放（Net Zero） 煤炭

上 / 下一篇新聞