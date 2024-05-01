G7允最遲2035年淘汰煤電

今次意大利都靈部長級會議聯合公報表示，G7成員國加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國同意「於2030年代上半葉期間」逐步淘汰燃煤發電。這為達至去年氣候峰會得出協議，即2050年前停用化石燃料邁出重要一步。

惟公報又稱，各國可依從本身「把氣溫上升抑制於1.5℃之內的淨零排放路線時間表」。外交消息人士告訴路透社，這句是為德國和日本提供迴旋餘地。燃煤佔了德日總發電量逾四分之一。德國已立法列明最遲於2038年關掉燃煤發電站這最終目標。嚴重依賴煤炭的日本尚未定具體日期。

G7的目標是到2030年，二氧化碳排放量較2019年少40%至42%，希望使全球氣溫較工業化前上升不超過1.5℃。不過據氣候研究機構「氣候分析」（Climate Analytics）分析，G7的排放量可能只會減少19%至33%。

意大利能源部長弗拉廷透露，部長們也在考慮對歐洲進口俄羅斯液化天然氣的潛在限制措施。歐盟委員會短期內將提出限制建議。

（法新社/路透社）