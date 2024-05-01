空前熱浪席捲多國 菲孟停課 馬尼拉氣溫破百年紀錄 泰30人中暑亡

菲律賓周一預測未來3天氣溫皆可高達37℃，體感45℃。鑑於許多地方課室沒裝冷氣兼學生密集，教育部宣布逾4.7萬間公立學校周一起停止當面授課兩天，避免師生中暑、脫水。上周已有逾360萬公立學校學生停課，一些私立學校和大學則改為遙距授課。與之同時，菲國82省有半數的乾旱比往年嚴重。若5月情况沒改善，估計還有逾5.4億港元農作物損失，危及農民生計和糧食供應。

曼谷體感逾52℃

在泰國，本月77個府有逾30個錄得1958年以來4月最高溫紀錄，當中又有26個府溫度超過40℃，北部的南邦府更錄得44.2℃，貼近泰國有紀錄以來最高的44.6℃。泰國氣溫連續13個月「不斷打破紀錄」，加上濕度高，曼谷上周四起的體感溫度便超過52℃，達至「非常危險」程度。泰國去年合計有37宗因天熱死亡個案，今年則已經有最少30人「熱死」。

孟加拉3200萬學生停課

南亞亦受高溫侵襲。孟加拉處於76年來最嚴重持久熱浪，全國四分之三地區酷熱，累計最少10人中暑死亡，預計首都達卡逾40℃高溫會持續至本周四。該國周一下令全國中小學及伊斯蘭神學院停課至周四，估計影響3200萬學生。印度則幾乎整個4月面對酷暑，尤以南部和東南的沿海區情况最嚴重。

4月亞洲氣溫異常高，除了像上周三世界氣象組織報告所謂亞洲暖化速度快過全球平均，且因現值厄爾尼諾現象。其他因素還有城市熱島效應、林木減少、乾燥地表面積擴大等。專家相信全球暖化將使熱浪更常出現，變得更持久和更高溫，並帶來連串相關天災和氣候引發問題。

（彭博社/路透社/法新社/亞洲新聞頻道/印度快報/衛報）