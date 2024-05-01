聯國報告：烏戰場檢朝製導彈碎

今年1月2日，烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）遭受空襲，該區檢控官辦公室數天後向傳媒展示導彈殘骸，指它與俄羅斯生產的導彈不同，「有可能是朝鮮供應的一枚導彈」。聯合國3名制裁監察員本月較早時前往烏克蘭檢視那批導彈殘骸。路透社取得他們在4月25日提交給安理會朝鮮制裁委員會的32頁報告，指他們未有發現證據顯示導彈是俄羅斯生產，同時無法獨立識別導彈是從哪裏和由誰發射，但「烏克蘭當局提供的導彈軌迹資訊顯示，它是在俄羅斯聯邦境內發射」。他們表示：「如果導彈處於俄羅斯軍隊的控制之下，在這樣的地點很可能顯示是由俄羅斯國民採購。」

朝涉違禁向俄供武

報告最後結論是，「2024年1月2日一枚落在烏克蘭哈爾科夫市的導彈殘骸，來自朝鮮火星-11型（Hwasong-11）系列」。他們說，這將違反2006年對朝鮮實施的武器禁運。朝鮮因其彈道導彈和核子計劃，2006年起遭聯國制裁，相關措施多年來持續加強。美國等西方國家早指控朝向俄非法提供武器，協助後者攻打烏克蘭。

俄羅斯和朝鮮駐紐約聯合國代表團未有回應相關報道。

（路透社）

（俄軍侵烏）