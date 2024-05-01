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阿拉伯國挺巴示威演變反政府 遭鎮壓

【明報專訊】以哈戰爭觸發埃及等阿拉伯國家民眾近月爆發示威聲援加沙，但近年巴林、摩洛哥和阿聯酋與以色列建交，沙特阿拉伯也有意跟隨後，這場加沙戰事不僅激起阿拉伯國家民眾對以色列的憤怒，也激起他們不滿其政府與以色列合作，視之為「道德破產」。《紐約時報》周一（4月29日）報道，有阿拉伯國家在撐巴人示威出現抗議政府聲音時，出手打壓和拘捕示威者。

《紐時》報道，早在去年10月，埃及政府曾舉行撐巴人集會，但當示威者高呼批評政府口號後，當局拘捕數十人；本月初百計人在開羅市中心遊行聲援加沙，安全部隊突拘捕14名示威者。這種情况在其他阿拉伯國也出現，如摩洛哥正起訴數十名在撐巴人示威或因在社交平台發布批評政府與以色列建交而被拘留者。國際特赦指自去年10月初以來，約旦拘捕最少1500人，包括今年3月在以色列大使館外的大規模示威中拘捕的約500人。本月初在開羅示威中被捕者的代表律師加納迪說：「今天他們為巴勒斯坦抗議，明天可能會抗議自己的總統。」

埃及摩洛哥約旦拘示威者

《紐時》報道，許多阿拉伯國家政府正試圖透過以嚴辭譴責以色列發動戰爭，以平息國內民憤，但分析認為這些國家與以色列保持關係有太多實際益處，因此不會背棄和平協議。

（紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加沙 示威 阿拉伯世界 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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