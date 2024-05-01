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阻對以官員發拘捕令 美威脅制裁ICC高層

【明報專訊】美國和以色列傳媒報道，正調查以色列和哈馬斯高層是否違反人道法的國際刑事法院（ICC），可能很快對以國軍政高層發出拘捕令。美國傳媒報道，以色列總理內塔尼亞胡已要求美國總統拜登協助阻止ICC發拘捕令，白宮和美國兩黨均表明反對ICC調查以色列，後者更以制裁來威脅ICC高層。

報道指過去兩周以色列官員愈來愈擔心ICC準備對總理內塔尼亞胡、防長加倫特及以軍總參謀長哈萊維發出拘捕令，指他們涉嫌在加沙違反國際人道法，亦正考慮對哈馬斯領袖發拘捕令。內塔尼亞胡上周五表示，不接受ICC損害以色列基本自衛權的企圖，指ICC「將開創危險先例，威脅所有打擊野蠻恐怖主義和恣意侵略民主國家的士兵和官員」。

美國新聞網站Axios周一（4月29日）引述以國官員報道，內塔尼亞胡周日與美國總統拜登通電話，要求對方協助阻止ICC向以高官發拘捕令，白宮周一表明反對ICC調查以色列。兩黨也開腔警告會制裁ICC高層作報復。Axios報道，美國國會議員正起草法案，旨在警告ICC若對以色列高官發拘捕令，將遭到美國報復，包括可能制裁參與調查美國及其盟友的ICC官員。

ICC於2021年開始調查以色列、哈馬斯及其他巴人武裝組織在巴勒斯坦領土可能犯下的戰爭罪，但以色列及美國都非ICC成員，也不承認其管轄權。

ICC向加沙醫院職員錄證辭

任何被發拘捕令的人都將無法前往ICC的120多個成員國，當中包括大多數歐洲國家、日本和澳洲，否則可能遭到拘留。若ICC對以色列官員發出拘捕令，以色列部分盟友可能不得不採取一些行動，例如減少武器轉移或外交訪問，這將加劇以色列在國際上的孤立。

路透社周一引述消息人士報道，ICC檢察官已向加沙兩間最大醫院的職員錄取證辭，包括位於加沙市的希法醫院及南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，這是首次證實ICC調查當地可能發生的罪行。

（Axios/法新社/路透社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 以色列 拘捕令 加沙 國際刑事法院（ICC） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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