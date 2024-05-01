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以「慷慨」讓步 停火談判露曙光 減要求哈馬斯釋放人質數量 允巴人返加沙北部

【明報專訊】以色列與哈馬斯的停火談判可能有突破。《金融時報》和《紐約時報》周一（4月29日）報道，以色列官員表示已減少他們要求哈馬斯釋放的人質數量，並允許巴人返回加沙北部等。以方提出的讓步提高雙方達成5個月來首項停火協議的希望。美國國務卿布林肯稱以色列提出的條件「極其慷慨」。有分析指哈馬斯很可能會接受提案。

《金融時報》周一報道，以色列在達成停火協議的條件上立場顯著軟化。一名外交官表示，以色列已接受一項兩階段停火建議：第一階段雙方將暫停戰鬥6周，其間哈馬斯釋放33名人質，包括老弱、婦孺（包括女軍人）和受傷俘虜，以方同時釋放若干數量的巴人囚犯。《紐時》報道，以色列準備接受哈馬斯釋放33名人質，而非之前堅持的最少40人，部分原因是他們相信其中一些人質已死。

美提「可持續平靜」 間接永久停火

提案中第二階停火段要求「恢復可持續平靜」，其間餘下人質、被俘以軍和以色列人質遺體會用來交換更多巴人囚犯。《金融時報》報道，「恢復可持續平靜」是美國提出的措辭。美國有線新聞網絡（CNN）周一引述消息人士表示，「可持續平靜」是「同意永久停火的間接說法」。調解者希望這能掃除達成協議的主要障礙：哈馬斯堅持永久停火是達成協議的前提，而內塔尼亞胡政府一再拒絕。

《金融時報》報道，以色列還在哈馬斯的其他要求上讓步，包括允許加沙人返回被圍困的加沙北部。

正在沙特阿拉伯訪問的美國國務卿布林肯，周一在利雅得出席世界經濟論壇特別會議時稱，哈馬斯面前有個「以色列提出的極其慷慨提議」。

哈馬斯周一在開羅與調解者討論最新提案，尚未正式回應。外交消息人士周一向CNN指，哈馬斯加沙領導人辛瓦會在日內回應提案。一名以色列高級官員昨表示，政府將等到周三晚哈馬斯對提案有回應後，再決定是否派團到開羅作停火談判。

分析指哈馬斯接受提案機會大

蘭州大學「一帶一路」研究中心執行主任朱永彪認為，最新停火提議總體上離哈馬斯停火的目標近了一步，哈馬斯接受的可能非常大。

《紐時》報道，美國總統拜登及其國安團隊眼見達成停火協議的時機有限，正爭取在以色列展開對拉法的地面軍事行動前達成停火協議。以色列外長卡茨日前表示，如果達成釋放人質協議，以色列準備推遲對拉法的地面軍事行動。不過，以色列總理內塔尼亞胡周二表示，不論是否達成停火，以軍都將在拉法展開地面攻勢。以色列執政聯盟中極右派成員、財長斯莫特里奇威脅說，如果不進攻拉法，政府就會被推翻。

英國獨立新聞媒體「中東之眼」周一引述西方高級官員報道，以色列為準備攻擊拉法，正在設立一個複雜的檢查站系統，以阻止適齡從軍的巴人男性逃離拉法。

另外，中國外交部發言人林劍周二證實，巴勒斯坦兩大政治組織法塔赫和哈馬斯代表，應中方邀請日前來北京磋商，就推進巴內部和解深入坦誠對話。雙方充分表達通過對話協商實現和解的政治意願，一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

（金融時報/紐約時報/CNN/新華社/中通社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕拉法 人質 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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