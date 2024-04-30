明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

平均每4天1婦女遇害 澳洲示威促頒緊急狀態

【明報專訊】澳洲今年發生針對女性的暴力事件增加，平均每4天就有一名女性被男人殺害，觸發全國多地連日爆發示威，敦促政府宣布這種性別暴力行為「國家緊急狀態」，加強立法阻嚇。總理阿爾巴尼斯表示，已指示政府各層級採取適當措施制止，並在周三早上召開的內閣會議研究對策。

悉尼、墨爾本、布里斯班、珀斯等城市上周五（26日）至周日（28日）約有15場抗議性別暴力的「不能有更多」（No More）集會或遊行，數以萬計男女老弱參與。阿爾巴尼斯周日參加首都堪培拉的遊行，被示威者大喊「做好你的工作」、「我們想政府馬上採取應對行動」。示威組織者希望政府承認事態緊急，採取即時行動，以及培訓緊急出動的救助者等。

總理上街關注性別暴力

澳洲婦女團體Destroy the Joint錄得的數據顯示，澳洲去年有64名女性死於男性暴力，但今年迄周日，包括4月13日造成6名婦女死亡的悉尼商場持刀襲擊案，已有27名女性死於男性的暴力行為，較去年同期多一倍，相當於每4天就有一人遇害，且當中不乏是被現任或前度伴侶殺害，例如上周一名28歲女子被伴侶殺死。澳洲2022/23年的親密伴侶謀殺案，較2021/22年度增加28%，結束了數十年來持續減少的趨勢。2021年發表的一項新南威爾斯省家暴調查，近40%婦女在年滿15歲後曾遭暴力對待。

阿爾巴尼斯形容針對婦女的暴行是「流行病」、「國家危機」。他周一在社交平台發聲明道：「國家危機需要國家回應。」他表示，已呼籲各層級政府部門採取更多行動制止針對婦女的暴行，包括從改變文化、態度、法律制度着手。

澳洲周三將有家庭與性暴力專員列席的內閣會議研究制暴辦法，包括建立全國家庭暴力登記冊追蹤「暴力伴侶」，跨司法管轄區分享有關肇事者的情報，打擊網上煽動性別暴力的色情及厭女內容等。政府機構澳洲法律改革委員會已研究循司法制度回應性別暴力問題。

（澳洲廣播公司/BBC/彭博社/衛報）

相關字詞﹕家暴 暴力侵害婦女 澳洲

上 / 下一篇新聞