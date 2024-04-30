平均每4天1婦女遇害 澳洲示威促頒緊急狀態

悉尼、墨爾本、布里斯班、珀斯等城市上周五（26日）至周日（28日）約有15場抗議性別暴力的「不能有更多」（No More）集會或遊行，數以萬計男女老弱參與。阿爾巴尼斯周日參加首都堪培拉的遊行，被示威者大喊「做好你的工作」、「我們想政府馬上採取應對行動」。示威組織者希望政府承認事態緊急，採取即時行動，以及培訓緊急出動的救助者等。

總理上街關注性別暴力

澳洲婦女團體Destroy the Joint錄得的數據顯示，澳洲去年有64名女性死於男性暴力，但今年迄周日，包括4月13日造成6名婦女死亡的悉尼商場持刀襲擊案，已有27名女性死於男性的暴力行為，較去年同期多一倍，相當於每4天就有一人遇害，且當中不乏是被現任或前度伴侶殺害，例如上周一名28歲女子被伴侶殺死。澳洲2022/23年的親密伴侶謀殺案，較2021/22年度增加28%，結束了數十年來持續減少的趨勢。2021年發表的一項新南威爾斯省家暴調查，近40%婦女在年滿15歲後曾遭暴力對待。

阿爾巴尼斯形容針對婦女的暴行是「流行病」、「國家危機」。他周一在社交平台發聲明道：「國家危機需要國家回應。」他表示，已呼籲各層級政府部門採取更多行動制止針對婦女的暴行，包括從改變文化、態度、法律制度着手。

澳洲周三將有家庭與性暴力專員列席的內閣會議研究制暴辦法，包括建立全國家庭暴力登記冊追蹤「暴力伴侶」，跨司法管轄區分享有關肇事者的情報，打擊網上煽動性別暴力的色情及厭女內容等。政府機構澳洲法律改革委員會已研究循司法制度回應性別暴力問題。

（澳洲廣播公司/BBC/彭博社/衛報）