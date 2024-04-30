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日施壓Line股份分配 首爾促勿「歧視韓企」

【明報專訊】日本政府以韓國科網巨擘Naver開發的即時通訊應用程式Line曾發生個人資料外泄事故為由，要求與Naver合伙在日經營的日企軟銀集團（SoftBank）擴大股權，以增影響力。日韓傳媒形容這是因日本干涉企業股權而致韓企陷入困境的「極之罕見個案」。韓國外交部周一敦促日本「不要歧視」韓企。

Naver開發的應用程式Line擁有近兩億全球用戶，日本佔9600萬。日本Line的營運商Line Yahoo（LY）的母公司是A Holdings，由Naver與日本軟銀各佔五成股份。

去年9月至10月間，因為在韓國的Naver Cloud所用承辦商一部職員電腦受惡意程式感染，牽連Naver Cloud和LY共享用來處理員工和其他人事信息的一個內部系統，引發約51.9萬條日本Line用戶、生意伙伴等情報外泄事故。

東京指日營運商乏網安主導權

日本傳媒近期報道，總務省認為Line資料外泄原因之一是「在系統和網絡配置方面對Naver過分依賴」，使LY「難以向Naver要求適當的安全措施及實施適當管理」。總務省繼3月後，於4月16日向LY第二次下達不具法律約束力的行政指導（administrative guidance），要求LY「重新審視Naver資本的影響力」。共同社上周四報道，軟銀受政府壓力，在洽談收購Naver的A Holdings股份，一旦成事將成為最大股東和佔有控制權，亦即可能導致Naver失去日本的經營權。

韓國世宗大學經濟學教授金大鐘評論說：「根據全球標準，各國不會要求公司放棄其股份，就像我們不會因為私隱問題而要求facebook出售其股份一樣。日本應該遵循這樣的標準。」

韓國尹錫悅政府一直銳意與日本改善關係。韓國外交部暫將事件定性為「經貿糾紛」，周一發給法新社的聲明表示堅決認為不應該以歧視措施對待韓企。

（法新社/共同社/韓民族報/日本時報/韓國日時報）

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