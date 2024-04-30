UCLA以巴支持者爆衝突 白宮籲和平示威

在加沙，數十名巴人學生和兒童周日在加沙南部示威，他們手持寫上「哥倫比亞大學學生，繼續與我們同行」和「損害我們接受教育和生存的權利是戰爭罪行」等的標語，對美國高校近幾周出現的支持巴人示威表示感謝。除了美國，英國、法國、意大利和澳洲都有支持巴人的大學示威。

另外，美國芝加哥大學一項研究顯示，早在近日美國高等教育院校連番出現支持巴人和反對以色列的佔領校園運動之前，高校學生之間早已瀰漫恐慌情緒，學者形容情况遠比外界想像嚴重。

芝大研究：逾半猶太穆斯林高校生感威脅

芝加哥大學政治學教授佩普（Robert Pape）周日（28日）向美國哥倫比亞廣播公司表示，芝大在去年12月至今年1月對美國數以百計高校約5000學生做的調查發現，分別有56%猶太學生和52%穆斯林學生稱感到人身安全受威脅，其他學生有同樣感覺的也有16%，重要的信息是高校校園內的恐懼感比外界所知都要廣泛和嚴重。他說：「他們（學生）報告了他們觀察到的肢體暴力和恫嚇。猶太學生看到猶太建築物被襲擊，穆斯林學生見到有人報復對付穆斯林。」佩普說，目前令事情平息需各方公正處理，而不是像某些議員般只站在政治天秤的一邊。

（Politico/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）