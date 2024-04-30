回應以方停火案 哈馬斯：沒重大問題

埃及、卡塔爾及美國多個月來嘗試推動以哈雙方達成協議，哈馬斯高級成員周日向法新社表示，以色列提出的停火方案沒大問題，並稱「除非再出現新的以色列障礙，否則氣氛是正面的」。

路透社引述哈馬斯成員報道，代表團會討論由他們向埃及和卡塔爾調解方提交的停火建議及以色列的回應。路透社又引述消息，稱哈馬斯預計會回應以國上周六提出的停火方案，包括同意釋放不多於40名人質換取釋放在囚巴人，以及「一段持續平靜時期」的停火安排。消息指出，在首階段停火後，以色列將容許巴人在加沙南北之間自由流動，以及撤走部分在加沙以軍。

以外長稱人質獲釋或暫緩攻拉法

以色列外長卡茲上周六受訪時表示，如果哈馬斯同意釋放人質，以國可能會暫停進攻加沙南部拉法。不過總理內塔尼亞胡今年2月表明，任何協議都只會推遲而不是避免拉法的地面軍事行動。

此外，參與救濟加沙的美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）7名工作人員本月1日在加沙遭以軍空襲死亡後，WCK暫停在當地的人道工作。該組織周日宣布，周一起恢復加沙救援工作。他們準備了276輛卡車，載運800萬份餐點，經埃及與加沙之間的拉法過境口岸和約旦，將糧食送到加沙，又會尋求西班牙人道組織「張開雙臂」（Open Arms）及阿聯酋支持，以海運方式運送救援物資。

（法新社/路透社）

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