明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

兵源乏軍援未至 烏軍撤出東部3村

【明報專訊】美國國會上周通過軍援烏克蘭610億美元（約4758億港元）法案，烏軍正等待新武器運抵之際，俄羅斯加快在烏東前線推進。烏軍武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyii ）周日（28日）表示，前線情况已惡化，寡不敵眾的烏軍已從東部頓涅茨克州3條村莊撤退。

瑟爾斯基周日在Telegram表示，最艱難的形勢出現在頓涅茨克州被佔領的馬林卡（Maryinka）以西及阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）西北部，烏軍已轉進阿夫迪伊夫卡北部的別爾季奇村（Berdychi）和塞梅尼夫卡村（Semenivka）以西，以及馬林卡附近的新米哈伊利夫卡（Novomykhailivka）建立新陣地。瑟爾斯基說，俄軍派出4個旅攻擊，「整體而言，敵軍在這些地區取得了一定的戰術成功，但尚未獲得作戰優勢」。

半島電視台報道，俄軍正集中兵力在烏東前線幾個不同地點，讓他們在戰場佔有主動權，且擁有彈藥和空中力量的優勢。自今年2月佔領阿夫迪伊夫卡鎮以來，俄軍趁烏克蘭彈藥和兵力不足，一直緩慢推進。與此同時，在阿夫迪伊夫卡以北50公里的恰索夫亞爾（Chasiv Yar）已成為重要新戰場，因它位處高地，可作為通往多個城市的門戶。

智庫料烏軍防禦力量未被壓垮

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）評估，「在烏克蘭等待美國軍援送抵前線的未來幾周，俄軍可能會在戰術上取得重大進展，但不太可能壓垮烏軍的防禦力量」。烏軍另一問題是兵力，烏克蘭通過的新動員法5月生效，希望擴大及加快徵兵。美國外交政策研究所專家羅布‧李（Rob Lee）指出，俄軍質素固然參差不齊，但兵力優勢是取勝和決定戰爭發展的重要因素，尤其俄羅斯若能維持每月招募2萬至3萬人的話。

（半島電視台/CNN）

（俄軍侵烏）

上 / 下一篇新聞