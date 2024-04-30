兵源乏軍援未至 烏軍撤出東部3村

瑟爾斯基周日在Telegram表示，最艱難的形勢出現在頓涅茨克州被佔領的馬林卡（Maryinka）以西及阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）西北部，烏軍已轉進阿夫迪伊夫卡北部的別爾季奇村（Berdychi）和塞梅尼夫卡村（Semenivka）以西，以及馬林卡附近的新米哈伊利夫卡（Novomykhailivka）建立新陣地。瑟爾斯基說，俄軍派出4個旅攻擊，「整體而言，敵軍在這些地區取得了一定的戰術成功，但尚未獲得作戰優勢」。

半島電視台報道，俄軍正集中兵力在烏東前線幾個不同地點，讓他們在戰場佔有主動權，且擁有彈藥和空中力量的優勢。自今年2月佔領阿夫迪伊夫卡鎮以來，俄軍趁烏克蘭彈藥和兵力不足，一直緩慢推進。與此同時，在阿夫迪伊夫卡以北50公里的恰索夫亞爾（Chasiv Yar）已成為重要新戰場，因它位處高地，可作為通往多個城市的門戶。

智庫料烏軍防禦力量未被壓垮

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）評估，「在烏克蘭等待美國軍援送抵前線的未來幾周，俄軍可能會在戰術上取得重大進展，但不太可能壓垮烏軍的防禦力量」。烏軍另一問題是兵力，烏克蘭通過的新動員法5月生效，希望擴大及加快徵兵。美國外交政策研究所專家羅布‧李（Rob Lee）指出，俄軍質素固然參差不齊，但兵力優勢是取勝和決定戰爭發展的重要因素，尤其俄羅斯若能維持每月招募2萬至3萬人的話。

（半島電視台/CNN）

（俄軍侵烏）