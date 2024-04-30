波羅的海航機GPS受擾 俄被指黑手 近半年涉4.6萬機 愛沙尼亞拉脫維亞批「混合攻擊」

上周兩班機被迫折返 船舶同受擾

根據追蹤航機GPS信號網站GPSJAM.org分析，自去年8月至今年3月，波羅的海上空有約4.6萬架航機的GPS受到干擾，大部分發生在與俄羅斯接壤的東歐地區，而近幾周這種情况還有所增加。在上周四（25日）和上周五，兩架從芬蘭赫爾辛基飛往愛沙尼亞城市塔爾圖的芬蘭航空公司航機GPS受到干擾，無法安全前往目的地，被迫折返芬蘭。

波羅的海3國——愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛——的外長，在過去的周末分別就該區干擾GPS的危險發出警告。立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）向英國《金融時報》說：「如果有人在你夜間駕車時關掉你的車頭大燈，那就危險了。波羅的海地區靠近俄羅斯邊境現在的情况已危險得無法再忽視。」愛沙尼亞外長查赫克納（Margus Tsahkna）說：「我們視干擾GPS問題是俄羅斯敵對行動一部分，必定會與盟友討論此事。這種行動是混合攻擊，威脅我們的人民及安全，絕不能容忍。」拉脫維亞外長布拉澤（Baiba Braže）也稱，政府認真看待這些事件，相關機構正和其他國家人員保持聯繫。波羅的海官員正與盟友商討干擾GPS問題，並促俄停止危及民航機。

近月發生的干擾，影響波羅的海地區所有GPS用戶，也阻礙該區海上船舶的信號，導致瑞典海軍要發出航運安全警告。專家指出，利用相對廉價的設備就很容易實行GPS干擾。

官員料俄防烏無人機襲加里寧格勒

截至昨日，尚沒國家承認干擾波羅的海地區GPS信號，但該地區的官員稱，幾可肯定俄羅斯是幕後黑手，指它從本土及其位於波蘭和立陶宛之間的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）實施干擾。一名官員認為，俄羅斯可能試圖保護加里寧格勒免受烏克蘭無人機的潛在攻擊。專家稱，GPS干擾有幾個不同來源，其中一個似乎位於加里寧格勒，另一個負責干擾愛沙尼亞和芬蘭，還有一個單獨來源影響挪威和芬蘭的最北部。克里姆林宮未有回應事件。

英國政府3月證實，一架載着國防大臣夏博思的政府專機從波蘭飛返英國途中，其GPS信號在加里寧格勒附近受到干擾。

GPS專家高厄德（Dana Goward）指出，因GPS受干擾而發生事故的風險正在上升，雖然飛機有備用系統，但機組人員在這些系統上的訓練比GPS少，恐影響飛行效率和安全度。不過，曾任機師22年的芬蘭航空公司飛行營運主管辛科寧（Juho Sinkkonen）表示，自2022年以來GPS干擾情况一直惡化，但沒有即時的安全影響。他說，大多數機場都有設備讓飛機能夠在沒有GPS的情况下降落，塔爾圖的機場是少數例外之一。

前民航處長林光宇昨向本報稱，客機上會有相對次一級的導航設備，作為一旦GPS未能運作時的後備之用。至於客機是否繼續航程抑或選擇折返，除了視乎機師有否信心繼續航程之外，亦視乎航空公司本身的既定政策。

本港民航處昨回覆本報查詢，表示民航處一直密切留意香港和其他飛行情報區的情况，會按國際民用航空組織的指引和既定程序，與不同持份者保持緊密溝通和協作，以保障飛行安全。香港飛行情報區內的民用航空運作一直保持暢順。

（金融時報/衛報/英國太陽報）

（俄軍侵烏）