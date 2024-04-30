明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

波羅的海航機GPS受擾 俄被指黑手 近半年涉4.6萬機 愛沙尼亞拉脫維亞批「混合攻擊」

【明報專訊】波羅的海地區過去數月有數以萬計飛機在飛行期間全球定位系統（GPS）信號受干擾，上周更有兩架芬蘭國際線航機因此中途折返。波羅的海3國外長近日先後警告干擾GPS行徑極危險，有可能引發空難，其中愛沙尼亞和拉脫維亞將矛頭指向俄羅斯，前者形容是混合攻擊，無法容忍。

上周兩班機被迫折返 船舶同受擾

根據追蹤航機GPS信號網站GPSJAM.org分析，自去年8月至今年3月，波羅的海上空有約4.6萬架航機的GPS受到干擾，大部分發生在與俄羅斯接壤的東歐地區，而近幾周這種情况還有所增加。在上周四（25日）和上周五，兩架從芬蘭赫爾辛基飛往愛沙尼亞城市塔爾圖的芬蘭航空公司航機GPS受到干擾，無法安全前往目的地，被迫折返芬蘭。

波羅的海3國——愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛——的外長，在過去的周末分別就該區干擾GPS的危險發出警告。立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）向英國《金融時報》說：「如果有人在你夜間駕車時關掉你的車頭大燈，那就危險了。波羅的海地區靠近俄羅斯邊境現在的情况已危險得無法再忽視。」愛沙尼亞外長查赫克納（Margus Tsahkna）說：「我們視干擾GPS問題是俄羅斯敵對行動一部分，必定會與盟友討論此事。這種行動是混合攻擊，威脅我們的人民及安全，絕不能容忍。」拉脫維亞外長布拉澤（Baiba Braže）也稱，政府認真看待這些事件，相關機構正和其他國家人員保持聯繫。波羅的海官員正與盟友商討干擾GPS問題，並促俄停止危及民航機。

近月發生的干擾，影響波羅的海地區所有GPS用戶，也阻礙該區海上船舶的信號，導致瑞典海軍要發出航運安全警告。專家指出，利用相對廉價的設備就很容易實行GPS干擾。

官員料俄防烏無人機襲加里寧格勒

截至昨日，尚沒國家承認干擾波羅的海地區GPS信號，但該地區的官員稱，幾可肯定俄羅斯是幕後黑手，指它從本土及其位於波蘭和立陶宛之間的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）實施干擾。一名官員認為，俄羅斯可能試圖保護加里寧格勒免受烏克蘭無人機的潛在攻擊。專家稱，GPS干擾有幾個不同來源，其中一個似乎位於加里寧格勒，另一個負責干擾愛沙尼亞和芬蘭，還有一個單獨來源影響挪威和芬蘭的最北部。克里姆林宮未有回應事件。

英國政府3月證實，一架載着國防大臣夏博思的政府專機從波蘭飛返英國途中，其GPS信號在加里寧格勒附近受到干擾。

GPS專家高厄德（Dana Goward）指出，因GPS受干擾而發生事故的風險正在上升，雖然飛機有備用系統，但機組人員在這些系統上的訓練比GPS少，恐影響飛行效率和安全度。不過，曾任機師22年的芬蘭航空公司飛行營運主管辛科寧（Juho Sinkkonen）表示，自2022年以來GPS干擾情况一直惡化，但沒有即時的安全影響。他說，大多數機場都有設備讓飛機能夠在沒有GPS的情况下降落，塔爾圖的機場是少數例外之一。

前民航處長林光宇昨向本報稱，客機上會有相對次一級的導航設備，作為一旦GPS未能運作時的後備之用。至於客機是否繼續航程抑或選擇折返，除了視乎機師有否信心繼續航程之外，亦視乎航空公司本身的既定政策。

本港民航處昨回覆本報查詢，表示民航處一直密切留意香港和其他飛行情報區的情况，會按國際民用航空組織的指引和既定程序，與不同持份者保持緊密溝通和協作，以保障飛行安全。香港飛行情報區內的民用航空運作一直保持暢順。

（金融時報/衛報/英國太陽報）

（俄軍侵烏）

上 / 下一篇新聞