日眾院補選 自民黨一席未取

【明報專訊】日本昨舉行眾議院3個議席補選，是執政自民黨派閥爆發「回扣門」醜聞後首場中央級選舉，其結果料影響首相岸田文雄提前大選的策略。3個議席中有兩席是因自民黨議員陷醜聞辭職而出缺，該黨未有就該兩議席提名候選人，被形容為「不戰而敗」，最終連在唯一派人出選的島根縣第1選區（下稱島根1區）也落敗。最大在野黨立憲民主黨全取3席。
島根1區的議席因自民黨籍前眾議院議長細田博之去世而出缺，自民黨派出在財務省等政府部門有30多年行政經驗的55歲新人錦織功政，跟58歲立憲民主黨前眾議員龜井亞紀子對壘，最終龜井確認當選。
東京都15區補選源於前法務副大臣柿澤未途（已從自民黨退黨）違反《公職選舉法》辭職，共有9名候選人混戰，包括東京都知事小池百合子支持的無黨派新人、《五體不滿足》作者乙武洋匡；日本維新會新人暨前企業職員金澤結衣，以及代表立憲民主黨出戰的37歲前江東區區議員酒井菜摘等，最終由酒井當選。
長崎3區跟島根1區同屬單對單，立憲民主黨候選人山田勝彥擊敗日本維新會新人井上翔一朗。
民調：六成日人盼政權更替
自民黨今年9月舉行黨總裁選舉，但岸田內閣支持度目前徘徊於大約三成低位，《每日新聞》4月下旬民調顯示多達62%受訪者期望政權更替，令外界關注今次眾院3議席全失後，岸田會選擇何時解散國會並提前大選。