日眾院補選 自民黨一席未取

島根1區的議席因自民黨籍前眾議院議長細田博之去世而出缺，自民黨派出在財務省等政府部門有30多年行政經驗的55歲新人錦織功政，跟58歲立憲民主黨前眾議員龜井亞紀子對壘，最終龜井確認當選。

東京都15區補選源於前法務副大臣柿澤未途（已從自民黨退黨）違反《公職選舉法》辭職，共有9名候選人混戰，包括東京都知事小池百合子支持的無黨派新人、《五體不滿足》作者乙武洋匡；日本維新會新人暨前企業職員金澤結衣，以及代表立憲民主黨出戰的37歲前江東區區議員酒井菜摘等，最終由酒井當選。

長崎3區跟島根1區同屬單對單，立憲民主黨候選人山田勝彥擊敗日本維新會新人井上翔一朗。

民調：六成日人盼政權更替

自民黨今年9月舉行黨總裁選舉，但岸田內閣支持度目前徘徊於大約三成低位，《每日新聞》4月下旬民調顯示多達62%受訪者期望政權更替，令外界關注今次眾院3議席全失後，岸田會選擇何時解散國會並提前大選。

（共同社/讀賣新聞）