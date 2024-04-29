指攻拉法「浩劫」 阿巴斯籲美阻止

阿巴斯呼籲美國要求以色列不要攻擊拉法，稱美國是唯一能阻止以國犯下這罪行的國家。他又指以色列數天內就會進攻拉法，因所有加沙巴人都聚集在拉法，只要有小規模攻擊，就會迫使巴人逃離加沙，「巴人歷史上的最大浩劫就會發生」。這次特別會議嘉賓名單上包括美國國務卿布林肯，國務院前日稱他今日至明日（29至30日）會到訪沙特，跟區內伙伴討論實現加沙停火和釋放以色列人質的努力。

以倡停火3周 換哈馬斯放人質

哈馬斯前日稱收到以色列最新提出的停火協議方案，會在研究後作出回應。阿聯酋《國家報》報道，以色列透過埃及向哈馬斯提出停火方案，倡議雙方先停火3星期，條件是哈馬斯要釋放20名人質，包括婦孺及病人，以及5名以軍女兵。若雙方互相信任，之後可再停火10星期及大規模交換人質及囚犯。

哈馬斯亦在上周六發放兩名以色列人質的片段，其中一人是有以色列及美國雙重國籍、64歲的西格爾（Keith Siegel，上小圖），另一人是47歲的米蘭（Omri Miran，下小圖）。

以國安全內閣成員之一、但非戰時內閣一員的外長卡茲，前日接受以國電視台Channel 12訪問時稱，釋放人質是首務，如達成確保釋放人質的協議，以國可能暫停進攻拉法的計劃。

另外，援助組織「自由船隊聯盟」上周五原定有3艘裝載逾5000噸援助物資的船舶會從土耳其出發，但聯盟前日指非洲國家幾內亞比紹船舶登記處（GBISR）通知聯盟稱已從他們船隊的兩艘船撤下幾內亞比紹國旗，船隊行程因此要煞停。聯盟形容當局行動罕見亦具政治性，批評是以色列背後施壓。

（法新社/路透社/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）