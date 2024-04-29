指攻拉法「浩劫」 阿巴斯籲美阻止

【明報專訊】世界經濟論壇特別會議周日起一連兩天（28日至29日）在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，以哈戰爭成為焦點討論議題之一。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯昨在會上稱以色列數天內就會攻打拉法，將是巴人歷來最大災難，呼籲美國阻止以軍行動。另一方面，哈馬斯前日稱正研究以色列再提出的停火協議方案，並發放兩名人質的新影片。
阿巴斯呼籲美國要求以色列不要攻擊拉法，稱美國是唯一能阻止以國犯下這罪行的國家。他又指以色列數天內就會進攻拉法，因所有加沙巴人都聚集在拉法，只要有小規模攻擊，就會迫使巴人逃離加沙，「巴人歷史上的最大浩劫就會發生」。這次特別會議嘉賓名單上包括美國國務卿布林肯，國務院前日稱他今日至明日（29至30日）會到訪沙特，跟區內伙伴討論實現加沙停火和釋放以色列人質的努力。
以倡停火3周 換哈馬斯放人質
哈馬斯前日稱收到以色列最新提出的停火協議方案，會在研究後作出回應。阿聯酋《國家報》報道，以色列透過埃及向哈馬斯提出停火方案，倡議雙方先停火3星期，條件是哈馬斯要釋放20名人質，包括婦孺及病人，以及5名以軍女兵。若雙方互相信任，之後可再停火10星期及大規模交換人質及囚犯。
哈馬斯亦在上周六發放兩名以色列人質的片段，其中一人是有以色列及美國雙重國籍、64歲的西格爾（Keith Siegel，上小圖），另一人是47歲的米蘭（Omri Miran，下小圖）。
以國安全內閣成員之一、但非戰時內閣一員的外長卡茲，前日接受以國電視台Channel 12訪問時稱，釋放人質是首務，如達成確保釋放人質的協議，以國可能暫停進攻拉法的計劃。
另外，援助組織「自由船隊聯盟」上周五原定有3艘裝載逾5000噸援助物資的船舶會從土耳其出發，但聯盟前日指非洲國家幾內亞比紹船舶登記處（GBISR）通知聯盟稱已從他們船隊的兩艘船撤下幾內亞比紹國旗，船隊行程因此要煞停。聯盟形容當局行動罕見亦具政治性，批評是以色列背後施壓。