美4院校清場拘逾200人 反猶言論疑栽贓

在密蘇里州的聖路易斯華盛頓大學，校方發聲明指上周六晚校內有逾80人被捕，並已關閉校園，警方拘捕行動仍繼續。被捕者包括參與今秋美國大選的綠黨候選人斯泰恩（Jill Stein）、她的競選經理及另一名職員。

示威者指親以派喊「殺死猶太人」

麻省的東北大學上周有示威者校內廣場搭營，校方要求他們離開不果，前日黎明時分麻省警方到場拘捕102人，校內大部分帳篷到中午前都已被清除。該校發言人紐爾指控示威「被專業組織者滲透」，有人「使用惡毒的反猶太主義言論，包括『殺死猶太人』」，指情况超出底線。示威者否認指控，《紐約時報》引述社交平台X一段影片，指說出該句子的人似乎是一名親以色列示威者。紐爾就該影片堅持其最初評論，並補充指任何認為可按實際情况而接受反猶太言論的看法都應予譴責。

亞利桑那州立大學亦有人未經許可紮營，當局前日早上拘捕69人。在印第安納大學布盧明頓校區，校警上周拘捕33人，前日再拘捕23人，當局指有組織上周五晚搭建許多帳篷，聲稱要無限期佔領大學範圍。至於最初發起校園示威的哥倫比亞大學，校方上周五表示不會要求警方再到校內拘捕。

美國各地院校過去一周在阻止撐巴人反戰示威的策略開始有變，《紐時》稱部分學校嘗試緩和緊張局勢，但也有像南加州大學和埃默里大學等，找警員清走營地並拘捕師生等。

拜登赴晚宴遇示威 走後門入會場

另外，總統拜登前晚到華盛頓希爾頓酒店，出席白宮記者協會年度晚宴亦遇上示威，批評他支持以色列對哈馬斯的戰事，亦有示威者呼籲記者杯葛晚宴。拜登為避過示戚，最後經後門進入酒店。拜登在晚宴上「棟篤笑」演說，以自己及對手特朗普的年齡開玩笑，又揶揄對方得不到前副手的支持。他說﹕「2024年大選正如火如荼進行，對，年齡是問題，我是成年人，卻與一個6歲小孩對賽，我感覺好極……我的副總統確實是支持我的。」

（紐約時報/法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）