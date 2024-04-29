美國務院備忘質疑以守國際法承諾 部門看法分歧 軍援添變數

4局「嚴重關切」 指傷平民阻援助

美國總統拜登今年2月發出國家安全備忘錄（NSM），要求布林肯最遲於5月8日向國會提交報告，評估以色列對使用美國武器時不會違反國際法的保證是否可信，最少7個國務院轄下部門上月24日之前提交予布林肯的內部初步「選項備忘」（options memo），據路透社報道，民主人權暨勞工局（DRL）、人口暨難民移民局（PRM）、全球刑事司法辦公室（CGJ）和國際組織事務局（IO）4部門聯合提交評估意見，對以色列在加沙戰爭過程中「未有遵守國際人道主義法」表示「嚴重關切」，質疑以方保證「不可信亦不可靠」。

4局引述8項以軍行動例子，質疑引起潛在違反國際人道法的「嚴重問題」，包括反覆轟炸受保護設施和民用基建、「不公正地對平民構成高度傷害以取得軍事優勢」、僅採取小量行動調查違規或對顯著傷害平民者問責、「以史無前例水平殺害人道工作者和記者」。評估報告列舉11項以色列「強硬限制人道援助」的軍事行動，例如僅因物資中有一項可用於軍事的「軍民兩用」物品，即拒絕其整批運入加沙，又或在過關檢查時加設「人工」限制，並反覆攻擊理應避免的人道設施。

美國國際開發署（USAID）的備忘指以軍殺害近3.2萬人，以方本身也評估當中約三分之二是平民，已足夠符合違反國際人道法標準。

政軍事務局：停供武或招伊朗「挑釁」

另一方面，來自政治軍事事務局（PM）的備忘則警告布林肯暫停供武將限制以色列應對領空以外的潛在威脅，並招致伊朗及其陣營內武裝分子的「挑釁」，要求華府重新評估「所有進行中及未來對區內其他國家的軍售」。該份備忘未直接提及以軍對使用美國武器規範的保證。

一名華府官員向路透社透露，監督與打擊反猶太主義特使辦公室以及美國駐以色列大使傑克盧評估以方保證「可信和可靠」。另一知情人士指法律顧問辦公室在同一問題不持獨立意見。

一名以色列官員回應美方備忘內容的報道稱，以方全面致力於自身承諾和其執行，包括向美國政府作出的保證。

國務院發言人米勒稱，各部門將在布林肯向國會報告前方會完成全面評估。國家安全備忘錄要求國務院取得接收美國資助武器國家的書面保證，不會違反國際人道法或阻礙美國人道救援，還要求政府每年向國會報告相關國家是否符合上述標準。倘若以色列的保證被發現有問題，拜登可選擇採取「補救」措施，例如尋求以方重新保證，又或暫停進一步供應武器。

（路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）