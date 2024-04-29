烏民眾籌土製無人機助抗戰

27歲女子籌百萬買華製零件

烏克蘭正在工廠生產無人機，更指今年目標產量為100萬架，但現送往前線的多是民眾自家製造。平民不會負責安裝機上爆炸品，在運到前線後才裝上。生產無人機用「群眾外包」（Crowdsourcing）方式生產，好處在於分散製作，私人住宅較大型軍工廠不易受到俄軍導彈攻擊。

27歲烏克蘭女子瑪格達萊娜（Magdalyna）因憂慮俄軍在前線推進，進一步破壞國家，遂開始在家中組裝無人機。去年以來她已組裝150架，又修理數百架包括烏軍從戰場檢到的俄國無人機。她又用籌集得來的逾20萬美元（約156萬港元），加上與丈夫的部分積蓄，購買中國製無人機零件。

IT人辦組織 教組裝助試飛

從事資訊科技的30歲男子阿薩諾夫（Oleksii Asanov）跟他人創辦組織SocialDrone，負責分享網上購買無人機組件清單及教授如何組裝，當有義工完成組裝，送上前線之前SocialDrone會協助測試；組織又會向士兵提供無人機知識。參與製作無人機的亦包括13歲男生揚（Yan），他在父母協助採購零件後組裝過4架無人機，學校亦表示會給予支持。

另外，俄國防部昨日（28日）在Telegram稱，防空系統深夜在俄國西部多州擊落了17架烏軍無人機，其中9架在布揚斯克州、3架在庫爾斯克州、2架在別爾哥羅德州，另有3架在卡盧加州被擊落。

（華盛頓郵報/法新社）

（俄軍侵烏）