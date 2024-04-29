明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

烏民眾籌土製無人機助抗戰

【明報專訊】無人機成為俄烏戰爭雙方攻守的主要武器。在資源相對緊張的烏克蘭，有平民自製無人機供烏軍使用。有民眾動用積蓄、眾籌買中國製零件組裝，亦有人成立組織指導人們組裝、採購無人機零件。烏軍彈藥近月開始見底、西方援助亦送抵需時，這些自製無人機變得重要。

27歲女子籌百萬買華製零件

烏克蘭正在工廠生產無人機，更指今年目標產量為100萬架，但現送往前線的多是民眾自家製造。平民不會負責安裝機上爆炸品，在運到前線後才裝上。生產無人機用「群眾外包」（Crowdsourcing）方式生產，好處在於分散製作，私人住宅較大型軍工廠不易受到俄軍導彈攻擊。

27歲烏克蘭女子瑪格達萊娜（Magdalyna）因憂慮俄軍在前線推進，進一步破壞國家，遂開始在家中組裝無人機。去年以來她已組裝150架，又修理數百架包括烏軍從戰場檢到的俄國無人機。她又用籌集得來的逾20萬美元（約156萬港元），加上與丈夫的部分積蓄，購買中國製無人機零件。

IT人辦組織 教組裝助試飛

從事資訊科技的30歲男子阿薩諾夫（Oleksii Asanov）跟他人創辦組織SocialDrone，負責分享網上購買無人機組件清單及教授如何組裝，當有義工完成組裝，送上前線之前SocialDrone會協助測試；組織又會向士兵提供無人機知識。參與製作無人機的亦包括13歲男生揚（Yan），他在父母協助採購零件後組裝過4架無人機，學校亦表示會給予支持。

另外，俄國防部昨日（28日）在Telegram稱，防空系統深夜在俄國西部多州擊落了17架烏軍無人機，其中9架在布揚斯克州、3架在庫爾斯克州、2架在別爾哥羅德州，另有3架在卡盧加州被擊落。

（華盛頓郵報/法新社）

（俄軍侵烏）

上 / 下一篇新聞