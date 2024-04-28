日航女社長空姐出身 盼女性「積極打開一片天」

59歲的鳥取三津子在長崎活水女子短期大學畢業，1985年加入日航當空姐，逐步晉升，去年6月擔任日航史上第2名女性董事。她的背景與日航之前的社長有很大分別。在前10任社長中，有7個都在名校東京大學畢業。她的上一任社長是機械師出身，再前一任則曾經擔任機長。

全球性別差距 日在亞洲最大

對於自己的特別出身，鳥取三津子不以為意。英國廣播公司（BBC）上周五（26日）刊登她的訪問內容，她稱沒想到會成為首名女性和首名機艙服務員出身的社長，只希望以普通人身份工作，雖然外界或公司內部員工不一定這樣看。

在世界經濟論壇2023年度《全球性別差距報告》上，日本在146個國家中排125，較上一年跌9位，在亞洲中敬陪末席，只有12.9%高層和領導職位由女性掌管。鳥取三津子上周三受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，日本仍處於追求提升女性高層數目階段，她希望愈來愈多女性擔當要職，令日本成為「女性擔任社長不再成為新聞」國家，但她認為「重要是女性自己願變得積極」。她向BBC稱，「不單是公司領導層思維問題，重要的是女性要有信心成為管理者。我希望自己獲任命會鼓勵其他女性嘗試她們之前害怕嘗試的事」。

（CNN/BBC）

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