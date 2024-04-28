美情報機構綜合判斷：普京沒直接下令殺納瓦爾尼

消息人士稱，有關評估結果基於一系列資訊，包括部分機密情報、一些公開事實分析如納瓦爾尼死亡時機等，這項發現在美國情報體系內部獲廣泛接納，中情局等機構都有分享。部分歐洲情報機構已獲告知美方看法，惟一些歐洲國家仍懷疑普京，理由是在當前俄羅斯受緊密控制的體制，難以相信可在普京事先不知情下危害納瓦爾尼。

克里姆林宮一直否認與納瓦爾尼之死有關。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日稱，最新報道都是憑空猜測。納瓦爾尼高級助手沃爾科夫（Leonid Volkov）則形容美國的結論「天真和荒謬」。

俄烏近日互炸能源設施

在烏克蘭戰場方面，俄烏近日持續互炸對方能源設施。烏軍指俄出動巡航導彈、S-300地對空導彈和「伊斯坎德爾」彈道導彈，其中21枚被截，能源部長確認3個州能源設施受襲。烏方亦宣稱擊中兩個俄方煉油設施，網上片段顯示，俄國南部克拉斯諾達爾邊疆區大爆炸，惟地方政府否認有重大破壞。

（華爾街日報/衛報/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）