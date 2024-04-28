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日「極東正露丸」藥效不足 數據造假遭停業

【明報專訊】日本極東藥廠涉嫌篡改旗下腸胃藥「正露丸」的測試結果，上周五（26日）被所在的富山縣政府勒令暫時停業，當局暫未接獲相關健康問題報告。極東承認，造假情况或已存在最少30年。香港衛生署回覆本報查詢時表示，香港有4款以「正露丸」名稱註冊的藥劑製品，其中一款由極東生產，但成分與日本「極東正露丸」不同，衞生署正聯絡註冊持有人了解。

衛生署指港有極東正露丸　成份不同

衛生署昨晚稱，2022年9月已知悉「極東正露丸」（130粒及260粒）其中一項主要成分的含量不符質量標準，在其他地方要回收，並已把相關資料上載於藥物辦公室網頁，並強調有關產品並非本港註冊藥劑製品或註冊中成藥。衛生署補充，本港現時有4款以「正露丸」（Seirogan Pills）名稱註冊的藥劑製品，其主要成分為木餾油（creosote），當中一款是極東生產，但其成分與「極東正露丸」並不相同。衞生署正聯絡註冊持有人，以了解事件會否影響其註冊藥劑製品。

富山縣政府表示，極東（Kyokuto）生產的正露丸有效成分東莨菪提取物（Scopolia Extract）低於所訂標準，負責檢驗產品公司職員指示篡改測試紀錄。當局前年7月突擊檢查極東藥廠，發現極東生產方面有不完備之處，極東以未能否定產品未符標準，承諾回收516萬瓶正露丸，但前年9月至去年11月只成功回收了20萬瓶。《北國新聞》報道，極東的正露丸等4款腸胃藥亦涉嫌未有測試原材料品質而直接採用供應商試驗結果，違反規定。

政府去年10月發現極東數據造假，但富山縣政府前天才基於《醫藥品醫療機器法》，下令極東本周二起停止生產醫藥品23日，以及停售22日，並要求極東在下月24日前徹底改革業務體制，提出防止同類事件的改善計劃。公司稱指使數據造假員工被揭發後已即時辭職，暫未知其動機，又承認造假或已存在最少30年。

正露丸是日本研發的家居腸胃藥，該國目前有數間藥廠生產同名產品，其中極東藥廠1950年於富山市成立，目前有20名員工，年銷售總額約5億日圓（2500萬港元）。

（讀賣新聞/北國新聞/中央社/明報資料室）

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