學生領袖被翻煽動言論 遭禁入哥大校園

「猶太復國主義者不配活着」

哥大校方今年1月就詹姆斯（Khymani James）在Instagram發表對抗猶太復國主義者的言論召開紀律聽證會，他當時表明不覺得自己的言論有問題，更將猶太復國主義者與白人至上主義者與納粹分子相提並論，「這些都是一樣的人，他們的存在和建立的項目，即以色列，都與和平背道而馳，所以我很樂意叫他們去死……大家應慶幸我沒有走出去謀殺猶太復國主義者」。

這些言論近日再次在社交網流傳後，校方前日宣布禁止詹姆斯進入校園，但未說明是暫時被禁還是永久開除詹姆斯。哥大發言人說：「基於宗教、種族或民族身分針對個人的暴力呼籲和言論，是不可接受及違反大學政策」。詹姆斯前日就言論認錯，稱「所有人都應免受人身傷害」。根據反誹謗聯盟，「猶太復國主義是猶太人在其祖先的家園、以色列土地上爭取自決及建國的運動」，並不一定指整個猶太民族，因為猶太人不一定是猶太復國主義者。詹姆斯近日受訪時稱要將反猶太復國主義與反猶主義區分。

撐巴人學運蒙反猶污點程度受關注

詹姆斯的言論令人關注到底今次撐巴人的學生運動，有多大程度蒙上反猶污點。有學生及猶太人組織批評詹姆斯的言論不符哥大價值觀及可怕，但認為這不代表整個運動及所有示威者的觀點。

（紐約時報/NBC/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）