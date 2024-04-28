美多間大學報警遏示威 管理層惹反彈 哥大教務會譴責干預 斥損學術自由管治傳統

【明報專訊】美國高等院校師生支持巴勒斯坦人的學運浪潮持續，多間大學的校長及其他管理層成員因要求警察入校園處理示威而面臨被追究責任。其中在紐約市的哥倫比亞大學，由師生組成的教務會上周五（26日）通過決議，譴責外部單位試圖干預校內事務，損害學術自由和共同管治的學校傳統。其他高等院校也有類似針對校方高層的做法。
哥大僱私人公司 闖宿舍查學生手機
哥大的教務會的職責為負責監督，權限不包括彈劾校長。教務會上周五的會議引述教務會行政委員會的報告，批評大學管理層制訂政策時未有諮詢教務會，暫停多元教育項目並終止相關職員合約時，未有清晰列明恢復項目的程序，而且僱用一間「具侵略性」的私人調查公司來調查師生，並授權紐約警方進入校園拘捕示威學生。該份報告詳細述及涉事調查公司人員如何利用「入侵調查方式」滋擾學生，包括試圖在未經同意下闖進宿舍，以停學等要脅學生交出手機和通信訊息來配合調查。
經過兩小時會議，教務會最終以62票贊成、14票反對、3票棄權通過決議案，譴責外部干預校內事務，違反學術自由和共同管治的學校傳統。其中有關警方近日進入校園遏制示威的問題上，決議案提到教務會行政委員會原已向大學管理層表明不同意，惟後者仍要求警方介入，惹來對共同管治原則和校方決策透明度的嚴重關切。決議案要求教務會行政委員會續就以上問題作出匯報，要求校方採取行動糾正，校務會將成立專責小組調查和提出建議。惟教務會未有在決議案點名譴責本身是教務會成員的校長沙菲克（Minouche Shafik），掌握高層人事實權的哥大校董會更表明仍支持她。
愛默生學院通過不信任校長動議
其他高校也有校長被指不當處理示威受壓。上周四有過百名示威者被捕的波士頓愛默生學院，學生會前天一致通過對校長伯恩哈特（Jay Bernhardt）的不信任動議，要求他立即請辭。伯恩哈特隨後向師生發電郵，承認對被捕學生和大學社區帶來傷害。上周三校方聯合州長邀請近百名州警進校園內拘捕50多名示威者的得州大學奧斯汀分校，近200名教職員上周五聯署請願，對校長哈策爾（Jay Hartzell）表示不信任。
多間院校上周四和周五都有警方和示威者衝突，數百人被捕。《華盛頓郵報》報道，鄰近白宮的喬治華盛頓大學上周五凌晨要求警方入校園清場，但華盛頓警方最終一刻叫停行動。報道引述市政府官員稱，當局暫無即時計劃清場，但如示威者轉趨暴力或激進分子騎劫校園示威，將會改變想法。哥大示威學生上周五表示，跟校方的談判陷入僵局，將繼續紮營行動。另外，穿防暴裝備的警察昨日進入波士頓市東北大學，扣留約100名被指反猶的示威者。
紮營示威蔓延巴黎 撐以巴雙方衝突
另外，相關大學紮營示威蔓延海外。法國巴黎政治學院過去數日有挺巴人學生在校內紮營示威，部分人上周五與一批支持以色列示威者在街上衝突，警方到場分開雙方平息事件。學生隨後宣布示威結束，校方亦稱不會追究示威學生的紀律責任。