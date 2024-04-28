美多間大學報警遏示威 管理層惹反彈 哥大教務會譴責干預 斥損學術自由管治傳統

哥大僱私人公司 闖宿舍查學生手機

哥大的教務會的職責為負責監督，權限不包括彈劾校長。教務會上周五的會議引述教務會行政委員會的報告，批評大學管理層制訂政策時未有諮詢教務會，暫停多元教育項目並終止相關職員合約時，未有清晰列明恢復項目的程序，而且僱用一間「具侵略性」的私人調查公司來調查師生，並授權紐約警方進入校園拘捕示威學生。該份報告詳細述及涉事調查公司人員如何利用「入侵調查方式」滋擾學生，包括試圖在未經同意下闖進宿舍，以停學等要脅學生交出手機和通信訊息來配合調查。

經過兩小時會議，教務會最終以62票贊成、14票反對、3票棄權通過決議案，譴責外部干預校內事務，違反學術自由和共同管治的學校傳統。其中有關警方近日進入校園遏制示威的問題上，決議案提到教務會行政委員會原已向大學管理層表明不同意，惟後者仍要求警方介入，惹來對共同管治原則和校方決策透明度的嚴重關切。決議案要求教務會行政委員會續就以上問題作出匯報，要求校方採取行動糾正，校務會將成立專責小組調查和提出建議。惟教務會未有在決議案點名譴責本身是教務會成員的校長沙菲克（Minouche Shafik），掌握高層人事實權的哥大校董會更表明仍支持她。

愛默生學院通過不信任校長動議

其他高校也有校長被指不當處理示威受壓。上周四有過百名示威者被捕的波士頓愛默生學院，學生會前天一致通過對校長伯恩哈特（Jay Bernhardt）的不信任動議，要求他立即請辭。伯恩哈特隨後向師生發電郵，承認對被捕學生和大學社區帶來傷害。上周三校方聯合州長邀請近百名州警進校園內拘捕50多名示威者的得州大學奧斯汀分校，近200名教職員上周五聯署請願，對校長哈策爾（Jay Hartzell）表示不信任。

多間院校上周四和周五都有警方和示威者衝突，數百人被捕。《華盛頓郵報》報道，鄰近白宮的喬治華盛頓大學上周五凌晨要求警方入校園清場，但華盛頓警方最終一刻叫停行動。報道引述市政府官員稱，當局暫無即時計劃清場，但如示威者轉趨暴力或激進分子騎劫校園示威，將會改變想法。哥大示威學生上周五表示，跟校方的談判陷入僵局，將繼續紮營行動。另外，穿防暴裝備的警察昨日進入波士頓市東北大學，扣留約100名被指反猶的示威者。

紮營示威蔓延巴黎 撐以巴雙方衝突

另外，相關大學紮營示威蔓延海外。法國巴黎政治學院過去數日有挺巴人學生在校內紮營示威，部分人上周五與一批支持以色列示威者在街上衝突，警方到場分開雙方平息事件。學生隨後宣布示威結束，校方亦稱不會追究示威學生的紀律責任。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）