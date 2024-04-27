明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

富士山打卡熱點築圍網趕絕遊客

【明報專訊】因拍攝到日本富士山獨特景觀而人氣旺盛的旅遊小鎮富士河口湖町，近年吸引大批外國遊客湧往「打卡」，但人多擁擠加上遊客不守規矩等問題，令當地居民日常生活備受困擾。當地政府官員周五（26日）表示，最快下周起會在攝影熱點附近築建高2.5米的圍網，遮擋拍攝富士山的角度，以趕絕問題遊客。

「富士山背景便利店」構圖獨特受追捧

山梨縣的富士河口湖町位於富士山以北，該處其中一個位置可拍到以富士山為背景的便利店照片。由於構圖獨特，所以近年備受追捧。不過國外遊客的不文明行為令當地十分不滿。地方政府之前已增派保安到該攝影熱點周圍維持秩序，惟情况未見改善，迫於無奈祭出終極手段，計劃沿行人路架設高2.5米、長20米黑色圍網，亦計劃加設防護欄，建成後即使遊客伸高手也無法拍攝到富士山。當局尋求於下月初日本「黃金周」長假後半段完成工程。

遺垃圾坐馬路用餐 診所飽受滋擾

法新社引述富士河口湖町一名官員稱，當局「並不想走到這一步」，但對有大部分來自外國的遊客亂拋垃圾和未能遵守交通規則，包括坐在行車道附近席地用餐感到遺憾。措施亦為保障附近一間牙科診所免受滋擾。診所副所長井出太一向傳媒表示，過去近一年半整天都要收拾遊客遺留的垃圾，診所專用停車場也被駕車旅客佔用，妨礙病人求診，診所範圍內甚至出現向遊客兜售商品和服務情况。當地官員指，有遊客為拍攝「完美影像」冒險爬上診所天台。

該官員指出，目前計劃圍網將維持直至問題改善，有居民指如遊客不改進自身行為，仍是治標不治本，又認為當局應設置專門的拍攝地點和停車場，以達「雙贏」局面。日本旅遊業在新冠疫後反彈以及政府推動下大幅發展，上月到訪外國遊客創紀錄新高，首次突破300萬人次。

（法新社/TBS電視台）

上 / 下一篇新聞