富士山打卡熱點築圍網趕絕遊客

「富士山背景便利店」構圖獨特受追捧

山梨縣的富士河口湖町位於富士山以北，該處其中一個位置可拍到以富士山為背景的便利店照片。由於構圖獨特，所以近年備受追捧。不過國外遊客的不文明行為令當地十分不滿。地方政府之前已增派保安到該攝影熱點周圍維持秩序，惟情况未見改善，迫於無奈祭出終極手段，計劃沿行人路架設高2.5米、長20米黑色圍網，亦計劃加設防護欄，建成後即使遊客伸高手也無法拍攝到富士山。當局尋求於下月初日本「黃金周」長假後半段完成工程。

遺垃圾坐馬路用餐 診所飽受滋擾

法新社引述富士河口湖町一名官員稱，當局「並不想走到這一步」，但對有大部分來自外國的遊客亂拋垃圾和未能遵守交通規則，包括坐在行車道附近席地用餐感到遺憾。措施亦為保障附近一間牙科診所免受滋擾。診所副所長井出太一向傳媒表示，過去近一年半整天都要收拾遊客遺留的垃圾，診所專用停車場也被駕車旅客佔用，妨礙病人求診，診所範圍內甚至出現向遊客兜售商品和服務情况。當地官員指，有遊客為拍攝「完美影像」冒險爬上診所天台。

該官員指出，目前計劃圍網將維持直至問題改善，有居民指如遊客不改進自身行為，仍是治標不治本，又認為當局應設置專門的拍攝地點和停車場，以達「雙贏」局面。日本旅遊業在新冠疫後反彈以及政府推動下大幅發展，上月到訪外國遊客創紀錄新高，首次突破300萬人次。

（法新社/TBS電視台）