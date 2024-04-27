越南國會主席落馬 助理月初涉貪被捕 兩者關聯惹注意

王廷惠昨日早上仍有聯同其他黨政高層出席拜謁國父胡志明陵墓的儀式，但隨即傳出請辭獲接納。越通社報道，據越共中央檢查委員會和各職能機關的報告，王廷惠違反「黨員行為禁令」、「幹部黨員模範表率作用規定」，其違規行為和缺點引起不良輿論，影響了黨、國家和王廷惠本人的聲譽，王廷惠因此提出辭去職務、退出工作的申請，黨中央同意他辭去越南十三屆中央政治局委員、中央委員以至國會主席等職位。報道同時提到，越共中央決定對原中央委員、原廣義省委書記黎曰字給予開除黨籍處分，除指其受賄，也指他在政治思想、道德、生活方式等方面出現「衰退現象」。

「四大支柱」不足個半月再有人下台

王廷惠歷任財政部長、越共中央經濟部部長、副政府總理和河內市委書記等要職，2021年起成為國會主席，他是最新一名在越南「烈火熔爐」打貪反腐運動中落馬的「四大支柱」（即越南最高領導層四大政治職位，依次為越共中央總書記、國家主席、政府總理和國會主席）成員。其中國家主席一職，去年先有阮春福請辭，到今年3月，其繼任者兼原下屆總書記熱門人選武文賞也請辭，現由國家副主席武氏映春代理。現任總書記阮富仲年屆八旬，越南當前政局不穩被認為一部分是出於各方爭逐接班的權鬥。

王廷惠本月初出訪北京，獲中共總書記兼中國國家主席習近平接見。惟行程期間傳出其下屬、國會主席助理兼國會辦公室副主任范太河涉貪被捕。延至周一，越南公安部正式宣布，范太河因涉嫌利用職務和權力影響他人謀取私利被捕，案情涉及順安集團賄賂案。

（越通社/路透社）