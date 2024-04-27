得州大學挺巴人示威被捕者 近半校外分子

激進分子騎劫示威受關注

得州大學奧斯汀分校周四發表的聲明表示，周三55名涉違反該校規制而最終被捕的人當中，26名跟得州大學並沒有關連，校方指當天有校外組織顯著參與校園內示威活動，又表示該校去年10月以來舉行了13場親巴人的演說活動，大致上沒有引發事故，然而周三的單一示威卻展現干擾校園運作的意圖，其領袖亦指使參加者違反學校規制佔領校園。校方相信其背後有全國規模的組織勢力支持，推動擾亂和破壞秩序。特拉維斯縣州警辦公室同日表示，因缺乏足夠合理拘留理由，共57名被捕者已獲釋。

得州鐵腕拉人 師生促校長下台

得州周三出動近100名州警鎮壓得州大學奧斯汀分校的示威，共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）在社交平台X揚言「這些示威者屬於監獄」，而參加「充滿仇恨的反猶示威」的學生應被開除學籍。得州民主黨人批評阿博特做法過火，有反對者亦批評阿博特自打嘴巴，他2019年曾批准州法例，容許在高校校園外圍和平示威，以保障言論自由。有來自本地的得州大學學生稱，阿博特強硬針對親巴人學生示威是為推動其右翼政綱。

得州大學師生在50多人被捕後，聯署要求校長哈策爾（Jay Hartzell）下台，稱他「未有回應學系和師生的緊急關切，違背他們的信任」。請願信又提及本月2日數十名參加多元、平等和包容項目的校職員被終止合約。

今輪挺巴人紮營示威的另一熱點哥倫比亞大學，校長沙菲克（Minouche Shafik）上周四召警入校園拘捕過百名示威者，亦被指應對不力，《紐約時報》報道，有哥大教務會成員憂慮向沙菲克提出譴責動議，可能導致她在危機時刻被免職，一些人擔心表決譴責動議會被視為屈服於那些要求她辭職的共和黨國會議員。哥大教務定於周五表決一項較溫和決議，以表達對沙菲克決策的不滿。

南加州大學取消畢業禮

鑑於示威帶來的安全隱患未除，南加州大學宣布將取消5月10日舉行，預計有約6.5萬人參加的主要畢業禮， 8日至11日舉辦的各院系畢業禮仍將照常舉行，但參加者須憑入場劵進入校園，須接受安檢，只准攜帶透明膠袋。

至當地周四全美有最少46間高校爆發挺巴人示威，其中13間遭警方介入。在喬治亞州亞特蘭大的埃默里大學，警員前天以電槍和胡椒彈制服示威者，拘捕最少28人，校方稱其中20人為該校人士。

（英國獨立報/華盛頓郵報/紐約時報）