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逾百萬巴人托庇拉法 埃及憂難民湧入邊境

【明報專訊】以軍攻入拉法如箭在弦，與拉法接壤的埃及對可能出現的難民潮深感憂慮。埃及總統塞西周四（25日）在電視演說表明，埃方從一開始已完全拒絕將巴人強制從其土地遷移至埃及西奈半島，或任何其他地方的方案。

以軍預5周組織平民撤離

在以軍一再逼迫南遷下，拉法已成為過百萬名巴人的托庇所在。塞西警告，倘若以軍展開對拉法的攻勢，將對加沙人道狀况以至地區和平安全造成「災難性後果」。美國網媒Axios引述3名以色列高官報道，以色列和埃及高官周三在開羅舉行秘密會議，討論以軍進攻拉法的計劃。路透社指，埃以官員料於周五會再在開羅會談，埃及官員對以方會同意先讓巴人平民離開感到樂觀。以色列電台Kan周四報道，以軍正擬定控制傷亡人數的方案，出兵首階段會先組織為期5個星期的平民撤離，將其遷移至更安全位置。報道同時指，哈馬斯正為在拉法作最後攤牌作準備，向其戰鬥人員供應補給和武器。

美國為首的西方各國正致力施壓以色列取消在拉法的軍事行動，倘若以軍強攻拉法導致進一步的重大死傷，以色列與西方各國的同盟關係恐將受損。美國、德國及另外16國促請哈馬斯立即釋放所有人質，一名華府官員歸咎哈馬斯在加沙的領導人辛瓦的阻撓。哈馬斯消息人士透露，被指藏身地道的辛瓦近日到地面前線視察。

（路透社/德通社/以色列時報/Middle East Monitor）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加沙 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 拉法 以埃關係

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