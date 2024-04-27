以軍瀕攻拉法 美媒指坦克邊境集結 內塔尼亞胡已批行動計劃 過去3周20萬人撤離

以國安全內閣在逾越節假期（4月22日至30日）前，已授權戰時內閣為進攻拉法訂下日子。有國防消息人士周三向路透社稱行動已準備就緒，有待政府批准。內塔尼亞胡已批准對拉法開展地面行動的計劃，但未授權以軍行動，以方將快撤走拉法的平民。美聯社昨日（26日）報道，以軍似為進攻拉法做準備，在接壤加沙南部的邊境部署多輛坦克及軍車；周四有軍車在加沙東南部凱雷姆沙洛姆口岸一帶移動。

以軍對加沙的軍事行動先從北部開始，迫使民眾往南疏散，因此在南部的拉法一度有約140萬巴人逃避戰火。以軍以本月7日撤出南部汗尤尼斯後，有相當一部分平民離開拉法，返回汗尤尼斯或加沙南部沿岸的馬瓦西（al-Mawasi）。

人道援助區擠滿流徙巴人 缺清潔用水

以軍統計有約15萬至20萬巴人自本月7日後已離開拉法，《耶路撒冷郵報》報道，軍方希望有更多巴人撤出當地，指加沙已有為撤到汗尤尼斯、馬瓦西及加沙中部的巴人而建的帳篷營地。《紐約時報》引述以軍軍官稱，巴人或會被轉移到指定人道主義援助區馬瓦西，但該區早已擠滿流徙巴人，當地缺乏清潔水和廁所等基礎設施以應對大量民眾湧入。

本周有傳媒報道，衛星影像顯示加沙南部最近有新建的收容設施，或是為以軍的拉法地面行動做準備。美聯社周二指汗尤尼斯附近有新建的帳篷建築，以色列《國土報》則指是埃及在背後安排興建這些設施。英國廣播公司（BBC）周三亦報道，汗尤尼斯以西及鄰近拉法一處有多排帳篷，在對比近期的衛星影像後，指設施本月才開始建造。

加沙南部新建收容設施 平民候轉移

早前以色列曾強調若不攻入拉法瓦解哈馬斯在當地的剩餘部隊，就無法擊潰哈馬斯，但開始行動前會先疏散平民。以軍本周的言行顯示對拉法的地面行動將無可避免。有以軍官員周二透露部分計劃細節，包括將平民轉移到地中海沿岸的安全區，此前一天以軍飛機又空襲拉法。57歲居民沙斯稱，這些都是以軍準備入侵的迹象，表示早已收拾好行裝，等候撤離時刻到來。

以智庫：完成拉法行動防哈馬斯確立權威

不少官員及專家分析指出，以軍進攻拉法只是時間問題。以國智庫國家安全研究所（INSS）研究員邁克爾（Kobi Michael）指以國要完成在拉法的行動，才能實現其在戰事中首要目標，即防止哈馬斯重新確立軍事和政治權威。以色列前副國安顧問弗賴利克（Chuck Freilich）稱，為徹底摧毀哈馬斯的主要軍事能力，須在拉法採​​取行動。惟他亦補充指現在並不急於攻擊，以色列人可能會從聽從華盛頓的建議並等待中受益。埃及也敦促以方謹慎行事，擔心大規模攻擊會導致巴人越境逃到埃及。

（紐約時報/耶路撒冷郵報/以色列時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）