妻涉貪 西班牙首相擬辭職 否認指控 指極右政敵合謀攻擊

法院的調查源於收到反貪腐壓力組織「清廉之手」（Manos Limpias）的投訴，法官佩納多（Juan Carlos Peinado）表示對戈麥斯涉嫌從贏得政府招標合約、獲政府資金的私人企業收取好處的指控啟動司法程序。《金融時報》昨天報道，「清廉之手」指控戈麥斯在直至2022年擔任馬德里的IE大學（IE University ）非洲研究中心主任的約4年間，收受歐羅巴航空（Air Europa）及其母公司Globalia高層的好處。

妻被指以權謀私爭贊助

「清廉之手」指卡麥斯兩度與Globalia時任行政總裁伊達爾戈（Javier Hidalgo）會面，當時歐羅巴航空正與政府談判，確保面對新冠疫情打擊航空業時獲得救助。該組織又指控戈麥斯利用自己是首相夫人的影響力，為她開設的大學碩士學位課程爭取贊助商。

該組織將戈麥斯的行為，跟歐羅巴航空在2020年底收取4.75億歐元（近40億港元）政府援助資金以渡過新冠疫情一事拉上關係。IE大學確認在2020年從Globalia取得4張機票，作為活動贊助一部分，但大學及非洲研究中心從未收取該公司任何資金。戈麥斯最近數周都未有回應指控，歐羅巴航空則拒絕置評。

「清廉之手」的領袖被指跟極右陣營有聯繫，屬中左派工人社會黨的桑切斯在社文網站X發表的公開信稱，「清廉之手」的指控是建基於一些明顯右翼或極右新聞網站的「指控報道」。他表示妻子將捍衛聲譽，盡量配合司法機構以澄清事實。

桑切斯又指控他的主要政治對手，保守派人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo），及極右「聲黨」（Vox）領袖阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）跟「清廉之手」等合謀，稱他們發起毫無根據的「陸海空騷擾和霸凌行為」，試圖透過攻擊其妻子來破壞他的人格及政治前途。

取消公務 下周一宣布去留

惟桑切斯稱事態最新發展迫使他需作考慮，因此未來數天將取消所有公務，下周一宣布會否請辭。他在社交媒體X發文寫道：「我需要停下來思考，決定是該繼續領導政府，還是該放棄這一榮譽。」桑切斯表態後獲環境部長及勞工部長聲援。

（衛報/金融時報/法新社/路透社）