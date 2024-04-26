明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

妻涉貪 西班牙首相擬辭職 否認指控 指極右政敵合謀攻擊

【明報專訊】西班牙馬德里的法院周三（24日）宣布對首相桑切斯（Pedro Sanchez）的妻子戈麥斯（Begona Gomez）涉嫌貪污及以權謀私的指控展開初步調查。桑切斯同日稍後否認妻子涉貪，指事件是極右陣營政敵合謀對他的攻擊，惟他宣布取消本周餘下時間的公務，稱正考慮是否辭職，下周一會公布決定。

法院的調查源於收到反貪腐壓力組織「清廉之手」（Manos Limpias）的投訴，法官佩納多（Juan Carlos Peinado）表示對戈麥斯涉嫌從贏得政府招標合約、獲政府資金的私人企業收取好處的指控啟動司法程序。《金融時報》昨天報道，「清廉之手」指控戈麥斯在直至2022年擔任馬德里的IE大學（IE University ）非洲研究中心主任的約4年間，收受歐羅巴航空（Air Europa）及其母公司Globalia高層的好處。

妻被指以權謀私爭贊助

「清廉之手」指卡麥斯兩度與Globalia時任行政總裁伊達爾戈（Javier Hidalgo）會面，當時歐羅巴航空正與政府談判，確保面對新冠疫情打擊航空業時獲得救助。該組織又指控戈麥斯利用自己是首相夫人的影響力，為她開設的大學碩士學位課程爭取贊助商。

該組織將戈麥斯的行為，跟歐羅巴航空在2020年底收取4.75億歐元（近40億港元）政府援助資金以渡過新冠疫情一事拉上關係。IE大學確認在2020年從Globalia取得4張機票，作為活動贊助一部分，但大學及非洲研究中心從未收取該公司任何資金。戈麥斯最近數周都未有回應指控，歐羅巴航空則拒絕置評。

「清廉之手」的領袖被指跟極右陣營有聯繫，屬中左派工人社會黨的桑切斯在社文網站X發表的公開信稱，「清廉之手」的指控是建基於一些明顯右翼或極右新聞網站的「指控報道」。他表示妻子將捍衛聲譽，盡量配合司法機構以澄清事實。

桑切斯又指控他的主要政治對手，保守派人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo），及極右「聲黨」（Vox）領袖阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）跟「清廉之手」等合謀，稱他們發起毫無根據的「陸海空騷擾和霸凌行為」，試圖透過攻擊其妻子來破壞他的人格及政治前途。

取消公務 下周一宣布去留

惟桑切斯稱事態最新發展迫使他需作考慮，因此未來數天將取消所有公務，下周一宣布會否請辭。他在社交媒體X發文寫道：「我需要停下來思考，決定是該繼續領導政府，還是該放棄這一榮譽。」桑切斯表態後獲環境部長及勞工部長聲援。

（衛報/金融時報/法新社/路透社）

相關字詞﹕戈麥斯（Begona Gomez） 桑切斯（Pedro Sanchez） 以權謀私 涉貪 西班牙

上 / 下一篇新聞