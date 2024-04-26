示威蔓延 美師生斥「反猶」標籤混淆概念 眾院議長訪哥大提「反猶病毒」 政客被轟製分化撈利益

哥倫比亞大學多個反以哈戰爭學生組織上周三在校園內發起紮營示威，抗議學校「持續投資從以色列種族隔離和滅絕，以及軍事佔領巴勒斯坦中獲利的企業」後，校長沙菲克（Minouche Shafik）邀請警方進入校園拘捕逾100人，引來示威學生進一步反彈，有猶太裔學生報稱受到襲擊或滋擾，學校讓學生可選擇遙距上課，至昨天同類撐巴人示威在全美多間高校遍地開花。

以總理：反猶暴徒佔領美頂尖高校

白宮周一譴責有人呼籲針對猶太裔學生和社群施加暴力和身體傷害，是「公然反猶，違背良知且危險」，總統拜登同日亦發聲明，強調反猶主義不應在大學校園以至美國任何地方有立足之地，並重申自己對猶太人和以色列國家安全及生存權利的承諾「堅如鐵甲」。事件亦引起美國國會關注，民主黨多名猶太裔議員周一到訪哥大聲援同胞學生。而眾議院議長邁克．約翰遜周三則率共和黨議員到哥大並發表演說，譴責撐巴學生示威是「暴民管治」，而「反猶太主義的病毒」已在全國高校擴散開來，引來台下學生喝倒采。

以色列總理內塔尼亞胡周三亦聲明形容「反猶暴徒」正奪取美國頂尖高校的控制權」，促請美國各級政府加強應對事態。

「反猶太復國主義」vs.「反猶太主義」

惟師生對於「反猶」標籤並不認同。哥大政治科學系教授福特納（Page Fortna）表示，雖然曾親眼目擊有以色列國旗被撕扯，以及部分示威者言論或有問題，但她未見有校內猶太裔學生遭受肢體暴力，批評約翰遜等共和黨政客的反猶主義指控「誇大」實况。哥大猶太裔博士生本梅納赫姆亦表示，雖然該校被指為「反猶太主義溫牀」，但示威學生只不過在紮營期間叫口號、玩遊戲和做功課，他們周一甚至舉行過逾越節晚餐會。哥大巴納德學院歷史學教授米蘭尼奇（Nara Milanich）認為，情况根本上不是「親哈馬斯暴徒在校園內失控」，示威學生有採取措施防止局勢升級和校外極端分子惹麻煩，指摘政客「武器化反猶主義」，尋求挑動分化。聲援撐巴示威的哥大猶太裔學生博勒斯（Sarah Borus）批評校方、美國國會議員及總統「把『反猶太復國主義』等同『反猶太主義』」。

美官方認為針對以國可視反猶

《紐約時報》報道，美國國務院和大多以色列支持者認為「針對以色列國家」的言論和行為便可被視為「反猶太」，即目前校園撐巴人抗爭已跌入此範疇。惟即使如此，單純支持巴勒斯坦人或反戰是否就等同反對或針對以色列，仍有爭拗點。

另一主流認知則區分「反猶太主義」和「反猶太復國主義」——前者是對仇恨猶太人思想與行為的總稱，屬種族主義意識形態；後者聚焦反對猶太復國主義者為實現自身民族自由而犧牲和壓迫巴人，並未於種族上歧視或排斥猶太人。

約翰遜等人周三亦跟沙菲克短暫會面，認為後者無法快速平息示威，以及採取足夠措施保障校內猶太裔人士安全，促請她下台。約翰遜更相信，必要時應由國民警衛隊介入處理事件，哥大強調這並非考慮選項。民主黨人抨擊約翰遜的言論「分化」和「政治化」事件，警告以軍隊鎮壓非暴力示威「鹵莽且危險」。

（紐約時報/BBC/英國獨立報）