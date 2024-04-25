新片證美軍撤出阿富汗前密集開槍

質疑國防部報告可信度

2021年8月26日美軍倉卒撤出阿富汗期間，「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）向首都喀布爾機場發動自殺式炸彈襲擊，造成170名阿富汗人及13名美軍死亡。

過去兩年，美國軍方堅稱是爆炸造成多人喪生，而報稱遭到槍擊並予以還擊的部隊，可能因為爆炸後混亂情況而出現記憶模糊，以致稱有開槍，一些人因爆炸導致腦震盪。

不過CNN報道指出，一名海軍陸戰隊員的GoPro攝錄機拍下的影片顯示，當時發生的槍擊遠比五角大樓所承認的多。12名在現場的美軍匿名向CNN描述了槍擊的細節。其中一人告訴CNN，他聽到第一波大規模的槍擊是從美國海軍陸戰隊員所在位置，即爆炸地點附近發出的，而且「不是零星的一兩聲」，而是「大量的槍擊」。

一名阿富汗醫生首次公開向CNN發言，他表示自己親手從傷者身上取出子彈，並且與他的醫院工作人員一同統計，有數十名阿富汗人死於槍傷。

（CNN）