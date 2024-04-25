歐洲連出貿易招數 京斥保護主義遏華

歐盟昨公報表示，歐盟首按其「國際採購工具」，調查中國醫療器材的公共採購。公報列出多種歐盟委員會懷疑中國偏袒中國投標者的方式，包括「購買中國貨」政策、限制進口，以及施加條件導致出現異常低價投標，而使以營利為目的企業無法出價的情况。公報指出，歐盟委員會初步評估後認為上述措施和做法，在法律和事實上對歐盟企業的准入，造成經常且嚴重的損害。

歐盟委員會已邀中方提交意見及磋商，以消除或糾正有關做法。調查將在9個月內結束，但委員會可再延長多5個月，調查結果或使歐盟對中國醫療器材公司在參與歐盟招標設限。

除了最新的公報，歐盟近日接連出招。《南華早報》周二引述消息人士稱，歐盟官員當天突擊調查一間從事生產監視設備的中國公司在荷蘭和波蘭子公司辦公室。歐盟中國商會稱，歐盟當局沒收該公司IT設備和員工手機、檢查辦公文件，以及要求取得相關數據；商會嚴重關切歐盟不合理突擊檢查。中國商務部昨敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。

歐議會通過禁售涉強迫勞動產品法

同樣在周二，歐洲議會以555：6票大比數通過法案，讓歐盟國家可調查、攔截，以及把那些被發現使用強迫勞動製造產品、或在歐盟境內使用涉強迫勞動的外國材料所製的產品下架。法案待歐盟27個成員國作最終同意後會正式成為法律。

歐盟這兩項舉措或加劇與中國緊張關係。中國外交部發言人汪文斌昨天回應時，指摘近期歐盟頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，屬保護主義和針對中國企業，損害自身形象。中方敦促歐方遵守世貿組織規則，停止以各種藉口無端打壓限制中國企業。

（法新社/路透社/中央社）