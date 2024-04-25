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福島核電站停電 排核污水暫停

【明報專訊】日本東京電力公司（東電）周三（24日）表示，福島第一核電站當天早上約10時43分，站內一個供電系統突停止運作，排放核污水（日稱「核處理水」）工作也自動停止。不久後在約10時47分，核電站一名挖掘工人受傷，治理後證實沒受到污染。東電表示，挖掘工作似乎損毁了電纜，估計是造成停電的原因。東電強調反應堆冷卻系統仍運作，周邊檢測輻射量的監測站等並未出現明顯異常，正調查供電異常原因。

疑挖掘工程損毁電纜

國際原子能機構（IAEA）調查團昨起至26日，到福島第一核電站驗證核污水排放的安全性，預計會確認排水工作與設備等是否存在問題。IAEA在今年1月的排海驗證報告中稱「未確認有不符合國際安全標準要求的情况」。共同社上周六報道，福島第一核電站含氚等輻射物質的核污水儲罐內側出現腐蝕迹象，東電指情况僅屬局部，儲罐的強度沒發現問題，逾千座的儲罐設置已用超過10年，老化情况屬正常，將繼續檢查保養。

東電自上周五（19日）起開始今年首輪、也是整個排海計劃的第5輪核污水排海，預計持續17天日，排放約7800噸。去年8月24日，日本在反對聲中啟動核污水排海，至今年3月17日已完成4輪，累計排放約3.12萬噸核污水。

（法新社/NHK/中央社/共同社）

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