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美議員盼TikTok換東家續營運

【明報專訊】美國參議院周二以79：18票大比數通過短片分享平台TikTok的「不賣就禁」法案，要求其中國母公司字節跳動在9個月內出售TikTok，否則美國會封殺TikTok。有美國議員表示，希望TikTok能在新東家帶領下繼續在美國營運。

參議院情報委員會主席、民主黨參議員沃納（Mark Warner）周二表示，議員們知道有1.7億美國人使用TikTok，尤其是年輕人，「對於那些年輕美國人，我想說，我們聽到你們的擔憂，我們希望TikTok會在新擁有人下繼續經營，無論在美國或其他國家……只要不再由對手控制」。

總統拜登一旦簽署TikTok剝離法案，270天期限倒數便隨之展開，字節跳動必須在限期內出售TikTok。如果在9個月期限將至時，字節跳動已接近完成撤資，總統可授權「加時」90天。外界預計，一旦法案簽署成法例，TikTok就會興訟叫停。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示，外交部及商務部發言人之前已就涉及TikTok法案闡明了中方原則立場，沒有補充。汪文斌上月表示，美方近年始終沒有找到TikTok威脅美國國安的證據，惟沒停止打壓TikTok，這種霸凌做法擾亂企業的正常經營活動，損害國際投資者的信心。

（路透社/中國外交部網站）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕字節跳動（ByteDance） 美國

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